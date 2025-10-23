USA, stoccaggi gas ultima settimana +87 BCF

(Teleborsa) -. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 17 ottobre 2025 sono risultati in(billion cubic feet).Il dato si rivela(+78 BCF). Lasi era registrato un aumento di 80 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.808 miliardi di piedi cubici, risultando in crescita dello 0,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.774 BCF) e in crescita del 4,5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.644 BCF.