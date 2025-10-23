USA, stoccaggi gas ultima settimana +87 BCF

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA
. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 17 ottobre 2025 sono risultati in aumento di 87 BCF
(billion cubic feet).
Il dato si rivela superiore al consensus
(+78 BCF). La settimana prima
si era registrato un aumento di 80 BCF.
Le scorte totali
si sono dunque portate a 3.808 miliardi di piedi cubici, risultando in crescita dello 0,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.774 BCF) e in crescita del 4,5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.644 BCF.