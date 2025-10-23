Wall Street prosegue all'insegna degli acquisti

(Teleborsa) - Prosegue sopra la parità la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che si attesta a 46.676 punti, mentre l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.732 punti. Positivo anche il Nasdaq 100
(+0,69%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,45%). Energia
(+1,65%), informatica
(+0,87%) e beni industriali
(+0,87%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo per l'ufficio
, che riporta una flessione di -0,58%.
Prosegue intanto la earning season
. Honeywell
ha consuntivato un terzo trimestre in crescita e ha rivisto al rialzo la guidance per l'intero 2025. T-Mobile
ha alzato la guidance grazie a un trimestre da record, in cui sono cresciuti clienti e redditività. Blackstone
ha battuto le attese sugli utili, gli AuM hanno superato i 1.240 miliardi di dollari (+12%). Valero Energy
ha riportato utili in crescita nel terzo trimestre e registrato una produzione record di etanolo. CBRE Group
ha chiuso il terzo trimestre in crescita a doppia cifra. Pacific Gas and Electric Company
(PG&E) ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato in crescita meno del consensus.
Sul fronte macro
, segnali positivi giungono dal mercato immobiliare
, con le vendite di case esistenti negli Stati Uniti che hanno registrato a settembre 2025 un incremento dell'1,5% su base mensile
, dopo il -0,2% riportato ad agosto. Inoltre, sono saliti più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas
. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 17 ottobre 2025 sono risultati in aumento di 87 BCF
(billion cubic feet).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Honeywell International
(+6,71%), 3M
(+1,60%), Chevron
(+1,24%) e Amazon
(+1,08%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verizon Communication
, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.
Tentenna Coca Cola
, con un modesto ribasso dell'1,37%.
Giornata fiacca per Home Depot
, che segna un calo dell'1,25%.
Piccola perdita per IBM
, che scambia con un -1,14%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Honeywell International
(+6,71%), Lam Research
(+4,55%), Warner Bros Discovery
(+4,09%) e Intuitive Surgical
(+3,79%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Roper Technologies
, che continua la seduta con -6,36%.
Sensibili perdite per Old Dominion Freight Line
, in calo del 4,47%.
In apnea T-Mobile US
, che arretra del 3,85%.
Sotto pressione O'Reilly Automotive
, che accusa un calo del 3,20%.