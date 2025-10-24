Apertura fiacca per le borse europee, a Piazza Affari bene Eni dopo i conti

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia.
A Milano spicca però la partenza di Eni
, premiata dagli investitori dopo la presentazione di una trimestrale con risultati solidi
e una crescita della generazione di cassa, sostenuta dall’aumento della produzione e dall’efficienza operativa. L'azienda ha inoltre rivisto al rialzo il programma di riacquisto di azioni proprie
per il 2025, portandolo a 1,8 miliardi di euro
, in aumento del 20% rispetto alla precedente previsione, e confermato l’incremento del dividendo
del 5%, a 1,05 euro per azione.
Sul fronte macroeconomico, migliora
la fiducia
dei consumatori francesi
nel mese di ottobre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dagli 88 del mese precedente. Aumentan
inoltre i prezzi alla produzione in Spagna
a settembre. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale
si attesta a +0,3%, dopo il -1,5% di agosto.
Infine, le vendite al dettaglio britanniche
sono aumentate inaspettatamente, a settembre, registrando il quarto aumento mensile consecutivo, grazie all'aumento delle vendite di computer
e telecomunicazioni
e alla domanda di oro
da parte dei gioiellieri online. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato a settembre un incremento dello 0,5% su base mensile, dopo il +0,6% registrato ad agosto e contro il -0,2% stimato dal consensus.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'Oro
è in calo (-0,9%) e si attesta su 4.089,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,39%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +85 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%. Tra i listini europei
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,05%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,1%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,08%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.455 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.090 punti, sui livelli della vigilia.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,16%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, tonica ENI
che evidenzia un bel vantaggio del 2,53%.
Guadagno moderato per BPER
, che avanza dell'1,50%.
Piccoli passi in avanti per Stellantis
, che segna un incremento marginale dell'1,41%.
Giornata moderatamente positiva per Ferrari
, che sale di un frazionale +1,38%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -1,16%.
Sostanzialmente debole Unicredit
, che registra una flessione dello 0,61%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+11,96%), Ferretti
(+5,99%), Maire
(+2,48%) e GVS
(+1,88%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -2,03%.
Seduta negativa per Cembre
, che mostra una perdita dell'1,90%.
Sotto pressione Safilo
, che accusa un calo dell'1,72%.
Si muove sotto la parità Banca Ifis
, evidenziando un decremento dell'1,34%.