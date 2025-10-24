Milano 23-ott
Appuntamenti macroeconomici del 24 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Venerdì 24/10/2025
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48,6 punti; preced. 48,5 punti)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 107,4 punti; preced. 106,1 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 87 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,2%; preced. 10,29%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,5%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51 punti; preced. 51,2 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,2 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,8 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 53,9 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 52 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 54,2 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 710K unità; preced. 800K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)


