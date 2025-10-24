Eni, Gattei: aumento buyback mostra fiducia nel gestire ogni possibile downturn

(Teleborsa) - L'aumento di 300 milioni di euro del buyback è una "valutazione equa della situazione attuale e dimostra che stiamo fiduciosi nel poter gestire ogni possibile downturn
nel prossimo futuro". Lo ha detto Francesco Gattei
, Chief Transition & Financial Officer, Chief Operating Officer di Eni
, nella conference call che ha seguito la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre
2025.
Eni ha aumentato di 300 milioni di euro il programma 2025 di acquisto di azioni fino a 1,8 miliardi di euro
, sulla base dei rilevanti progressi strategici compiuti e di una stima più elevata di generazione di cassa ad anno intero, con una seconda revisione al rialzo nel 2025 nonostante gli effetti negativi della flessione dei prezzi dell'energia e debolezza del dollaro.
Sono stati quindi rivisti al rialzo rispetto al piano originale i ritorni previsti per gli azionisti nel 2025, con l'esecuzione di un programma di riacquisto azioni da almeno 1,8 miliardi di euro, con un aumento pari al 20% rispetto alla guidance del Capital Market Update
, e un aumento già annunciato del dividendo del 5% a 1,05 euro per azione.
Gattei ha fatto notare che gli aumenti del buyback "erano già arrivati nel corso degli ultimi anni e in molti di questi casi non per il miglioramento dello scenario ma perché siamo riusciti a fare meglio con la nostra esecuzione
".