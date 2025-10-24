Ford, fatturato record nel trimestre a 50,5 miliardi di dollari

Ford

(Teleborsa) - La casa automobilistica statunitenseha registrato undel terzo trimestre di 50,5 miliardi di dollari, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato è pari 2,4 miliardi di dollari mentre l'EBIT rettificato si è attestato a 2,6 miliardi di dollari, entrambi riflettendo un impatto netto negativo legato ai dazi di 0,7 miliardi di dollari, spiega la società in una nota.Ilnel periodo è stato pari a 7,4 miliardi di dollari e il flusso di cassa rettificato di 4,3 miliardi di dollari.L'azienda ha inoltre dichiarato unper il quarto trimestre di 15 centesimi per azione, pagabile il 1° dicembre agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 1° novembre.Le2025 includono un EBIT rettificato tra 6 e 6,5 miliardi di dollari, un flusso di cassa rettificato tra 2 e 3 miliardi di dollari e spese in conto capitale di circa 9 miliardi di dollari."Ford ha registrato un, generando oltre 50 miliardi di dollari di fatturato, grazie ai nostri incredibili prodotti e servizi e alla nostra", ha dichiaratoaggiungendo: "Continueremo a concentrarci sull'esecuzione e a prendere rapidamente le giuste decisioni strategiche su propulsione, partnership e tecnologia che creeranno un enorme valore per i nostri clienti"., ha rilanciato: "La forza del nostro business sottostante è stata evidente nei risultati del terzo trimestre. Al netto delle tariffe, l'EBIT rettificato su base annua è migliorato di 0,7 miliardi di dollari., ad avere margini più elevati, a essere più efficiente in termini di capitale e sostenibile, offrendo prodotti, software e servizi fisici eccellenti ai clienti in tutto il mondo".