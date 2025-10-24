Milano 23-ott
Giappone, leading indicator agosto rivisto al ribasso

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Si confermano in miglioramento le condizioni economiche del Giappone nel mese di agosto, seppur meno del previsto. Il leading indicator, infatti, è stato rivisto al ribasso a 107 punti rispetto alla stima preliminare di 107,4 punti, ma è superiore ai 106,1 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.

L'indicatore segna così una variazione pari a +0,9%, inferiore al +1,3% preliminare e contro il +1,1% registrato nel mese precedente.

Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 112,8 punti dai 114,1 di agosto, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future scende a 112,4 punti dai 113,6 punti precedenti.



(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)
