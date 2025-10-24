Milano 13:36
Immobili i listini europei, occhi puntati all'inflazione Usa
(Teleborsa) - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi poco al di sotto della parità così come Piazza Affari.

A Milano prosegue la buona performance di Eni dopo la pubblicazione dei conti e la promozione di Barclays e Jefferies.

Sul fronte macroeconomico, in attesa dei dati sull'inflazione Usa, aumenta la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 3° trimestre 2025, il tasso di disoccupazione è salito al 10,4% rispetto al 10,3% del 2° trimestre. Le attese degli analisti erano per un tasso al 10,2%.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Giornata da dimenticare per l'oro, che scambia a 4.054,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,73%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +87 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,41%.

Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,52%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 42.298 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 44.909 punti.

Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,33%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,19%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per ENI, che vanta un progresso del 2,19%.

Buona performance per Lottomatica, che cresce dell'1,72%.

Sostanzialmente tonico BPER, che registra una plusvalenza dell'1,22%.

Guadagno moderato per Ferrari, che avanza dello 0,98%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.

Spicca la prestazione negativa di Unicredit, che scende dell'1,56%.

Giornata fiacca per Tenaris, che segna un calo dell'1,11%.

Piccola perdita per Unipol, che scambia con un -0,94%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+12,04%), Ferretti (+4,40%), Maire (+1,94%) e Technogym (+1,82%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.

Philogen scende del 2,09%.

Calo deciso per ERG, che segna un -1,92%.

Sotto pressione MFE B, con un forte ribasso dell'1,88%.
