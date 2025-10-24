Immobili i listini europei, occhi puntati all'inflazione Usa

(Teleborsa) - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente
, che continuano gli scambi poco al di sotto della parità così come Piazza Affari.
A Milano
prosegue la buona performance di Eni
dopo la pubblicazion
e dei conti
e la promozione
di Barclays
e Jefferies
.
Sul fronte macroeconomico, in attesa dei dati sull'inflazione Usa
, aumenta la disoccupazione in Spagna
. Alla fine del 3° trimestre 2025, il tasso di disoccupazione è salito al 10,4% rispetto al 10,3% del 2° trimestre. Le attese degli analisti erano per un tasso al 10,2%.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Giornata da dimenticare per l'oro
, che scambia a 4.054,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,73%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +87 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,41%. Tra le principali Borse europee
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,52%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 42.298 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 44.909 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,33%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,19%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per ENI
, che vanta un progresso del 2,19%.
Buona performance per Lottomatica
, che cresce dell'1,72%.
Sostanzialmente tonico BPER
, che registra una plusvalenza dell'1,22%.
Guadagno moderato per Ferrari
, che avanza dello 0,98%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem
, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.
Spicca la prestazione negativa di Unicredit
, che scende dell'1,56%.
Giornata fiacca per Tenaris
, che segna un calo dell'1,11%.
Piccola perdita per Unipol
, che scambia con un -0,94%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+12,04%), Ferretti
(+4,40%), Maire
(+1,94%) e Technogym
(+1,82%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo
, che prosegue le contrattazioni a -4,09%. Philogen
scende del 2,09%.
Calo deciso per ERG
, che segna un -1,92%.
Sotto pressione MFE B
, con un forte ribasso dell'1,88%.