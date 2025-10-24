Milano 10:03
Leading indicator Giappone in agosto

Leading indicator Giappone in agosto
Giappone, Leading indicator in agosto pari a 107 punti, in aumento rispetto al precedente 106,1 punti (la previsione era 107,4 punti).

