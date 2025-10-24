Milano
10:03
42.339
-0,10%
Nasdaq
23-ott
25.097
0,00%
Dow Jones
23-ott
46.735
+0,31%
Londra
10:03
9.585
+0,07%
Francoforte
10:02
24.184
-0,10%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 10.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Leading indicator Giappone in agosto
Leading indicator Giappone in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
24 ottobre 2025 - 08.30
Giappone,
Leading indicator in agosto pari a 107 punti
, in aumento rispetto al precedente 106,1 punti (la previsione era 107,4 punti).
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
Leggi anche
Giappone, Leading indicator in luglio
Giappone, leading indicator agosto sale a 107,4 punti
Giappone, leading indicator agosto rivisto al ribasso
Giappone, leading indicator luglio rivisto al rialzo
Argomenti trattati
Giappone
(60)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 7 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 20 ottobre 2025
Tasso disoccupazione Giappone in agosto
Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in agosto
Giappone, Produzione industriale (MoM) in agosto
Indice servizi Giappone (MoM) in agosto
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto