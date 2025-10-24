Londra stacca gli altri mercati europei, Milano chiude poco sopra la parità

(Teleborsa) - Chiusura in leggero rialzo per le Borse europee, mentre continua a sovra-performance Londra
, che termina la giornata con un buon guadagno. L'attenzione degli investitori è sulle trimestrali, che stanno entrando nel vivo anche in Europa. Stamattina, Eni
ha annunciato l'incremento del programma di buyback del 20% dopo risultati del terzo trimestre superiori alle attese, Natwest
ha registrato un aumento del 30% degli utili del terzo trimestre e migliorato il suo obiettivo di performance per l'anno, Sanofi
ha annunciato un utile nel terzo trimestre superiore alle aspettative degli analisti.
Sul fronte macroeconomico, l'evento clou è stato il rilascio dell'inflazione USA
: i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati leggermente meno del previsto
a settembre, contribuendo a mantenere la Federal Reserve sulla buona strada per un ulteriore taglio dei tassi di interesse la prossima settimana. In Eurozona ad ottobre i PMI flash hanno sorpreso al rialzo
: l'indicatore manifatturiero è salito a 50 (contro attese di stabilità a 49,8), quello dei servizi a 52,6 (contro attese di marginale calo a 51,2) e quello composito a 52,2 (contro attese di marginale calo a 51,1).
Novità anche sulle mosse di Donald Trump: la Casa Bianca ha confermato che il presidente USA incontrerà il presidente Xi Jinping la prossima settimana
, in vista di un'imminente scadenza per l'imposizione di ulteriori tariffe statunitensi del 100% sulle importazioni cinesi; inoltre, Trump ha dichiarato che avrebbe immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada
, citando una pubblicità canadese contro il suo piano tariffario in cui era presente la voce dell'ex presidente Ronald Reagan.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,163. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.126,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,73%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +91 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,41%. Tra i listini europei
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato +0,13%, passi in avanti per Londra
, che segna un incremento dello 0,70%, e resta vicino alla parità Parigi
(0%).
Il listino milanese
mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 45.119 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,37%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,34%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+2,68%), Stellantis
(+2,34%), Banca Popolare di Sondrio
(+2,14%) e BPER
(+2,07%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem
, che ha terminato le contrattazioni a -4,08%. Vendite su Unicredit
, che registra un ribasso dell'1,67%. Seduta negativa per STMicroelectronics
, che mostra una perdita dell'1,58%. Giornata fiacca per Tenaris
, che segna un calo dell'1,08%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ferragamo
(+13,32%), Ferretti
(+6,86%), Comer Industries
(+3,93%) e Maire
(+2,94%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Safilo
, che ha chiuso a -5,93%. Sotto pressione LU-VE Group
, che accusa un calo dell'1,61%. Scivola Cembre
, con un netto svantaggio dell'1,58%. Piccola perdita per Banca Ifis
, che scambia con un -1,43%.