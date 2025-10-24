Mare Group rilancia su Eles: nuovo corrispettivo a 2,61 euro per azione

Mare Group

(Teleborsa) -, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’aggiornamento dei termini dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di Eles Semiconductor Equipment Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di incrementare il corrispettivo unitario dell’offerta a, rispetto al valore precedentemente indicato.La decisione è stata presa in seguito all'annuncio di, nella sua qualità di socio gestore di Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Eles ad un corrispettivo pari a 2,60 euro per ciascuna azione ordinaria di Eles.Alla luce del nuovo prezzo, l’esborso massimo complessivo dell’operazione potrà raggiungere circa, calcolato sul numero massimo di azioni Eles oggetto dell’offerta. La società ha precisato di poter far fronte al pagamento del corrispettivo mediante una combinazione di indebitamento finanziario e risorse proprie già disponibili.Parallelamente, Mare Group ha incrementato anche il corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto volontaria sui, portandolo da 0,025 a 0,205 euro per Warrant, e ha prorogato il periodo di adesione. L’adeguamento fa seguito all’offerta concorrente promossa da, che ha fissato un corrispettivo di 0,20 euro per warrant. L'esborso per questa operazione potrà raggiungere invece 1,2 milioni di euro e l'azienda ha fatto sapere che verrà finanziata con risorse proprie.