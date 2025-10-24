Tonica Wall Street. Intel batte le attese con la trimestrale

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo al seduta per la Borsa di New York, alle prese con la earning season
, con Intel
che ha battuto le aspettative, mentre sul fronte commerciale
è in calendario, la settimana prossima, l'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Sul versante macro, segnali positivi sono giunti dal mercato immobiliare
, con le vendite di case esistenti negli Stati Uniti che hanno registrato a settembre 2025 un incremento dell'1,5% dopo il calo riportato ad agosto.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
mostra un rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.738 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,88%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,52%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia
(+1,29%), beni industriali
(+1,27%) e materiali
(+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo per l'ufficio
, che ha riportato una flessione di -0,41%.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Honeywell International
(+6,85%), 3M
(+2,61%), Amazon
(+1,44%) e Caterpillar
(+1,28%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Verizon Communication
, che ha archiviato la seduta a -3,52%.
Tentenna Coca Cola
, che cede l'1,23%.
Sostanzialmente debole Amgen
, che registra una flessione dell'1,04%.
Si muove sotto la parità McDonald's
, evidenziando un decremento dell'1,01%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Honeywell International
(+6,85%), Intuitive Surgical
(+4,61%), Constellation Energy
(+4,49%) e Lam Research
(+4,44%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Roper Technologies
, che ha chiuso a -5,70%.
In rosso Old Dominion Freight Line
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,66%.
Spicca la prestazione negativa di T-Mobile US
, che scende del 3,16%. O'Reilly Automotive
scende del 2,90%.