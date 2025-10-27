Ecogest, appalto triennale per 2,8 milioni da ANAS per manutenzione verde in Sardegna

(Teleborsa) - Ecogest
, azienda italiana attiva nel settore della manutenzione del verde stradale e autostradale e nei servizi ambientali, si è aggiudicata definitivamente un appalto triennale, bandito da ANAS Sardegna
, per la manutenzione ordinaria del verde lungo la rete stradale dell’area di Tempio, nel nord della Sardegna. Il valore complessivo del contratto è pari a 2.798.910 euro
.
L’appalto prevede interventi programmati di manutenzione e cura del verde lungo le principali tratte stradali dell’area, con particolare attenzione alla sicurezza infrastrutturale e al rispetto paesaggistico e ambientale. Ecogest ha ottenuto l’affidamento in qualità di capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
, costituito con due aziende sarde e una realtà già attiva sul territorio regionale.
"Questo nuovo affidamento rappresenta per Ecogest un importante ritorno operativo in Sardegna, territorio dove abbiamo già lavorato con soddisfazione in passato - ha dichiarato Valerio Molinari, azionista
di Ecogest - La collaborazione con partner locali testimonia il nostro approccio improntato alla sinergia industriale e alla responsabilità territoriale".