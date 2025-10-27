Ecogest, appalto triennale per 2,8 milioni da ANAS per manutenzione verde in Sardegna

(Teleborsa) -, azienda italiana attiva nel settore della manutenzione del verde stradale e autostradale e nei servizi ambientali, si è aggiudicata definitivamente un, per la manutenzione ordinaria del verde lungo la rete stradale dell’area di Tempio, nel nord della Sardegna. Il valore complessivo del contratto è pari aL’appalto prevede interventi programmati di manutenzione e cura del verde lungo le principali tratte stradali dell’area, con particolare attenzione alla sicurezza infrastrutturale e al rispetto paesaggistico e ambientale. Ecogest ha ottenuto l’affidamento in qualità di capogruppo di un, costituito con due aziende sarde e una realtà già attiva sul territorio regionale."Questo nuovo affidamento rappresenta per Ecogest un importante ritorno operativo in Sardegna, territorio dove abbiamo già lavorato con soddisfazione in passato - ha dichiaratodi Ecogest - La collaborazione con partner locali testimonia il nostro approccio improntato alla sinergia industriale e alla responsabilità territoriale".