eVISO, assemblea approva bilancio e ampliamento CdA

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di eVISO
ha approvato il bilancio di esercizio
chiuso al 30 giugno 2025. Nell’esercizio, eVISO ha registrato ricavi pari a € 315,6, in aumento del 41% rispetto a € 224,3 milioni dell’anno precedente per effetto dell’incremento dei volumi in tutti i canali serviti e del lieve aumento del prezzo dell’energia, (“Index medio”) che è passato da 102 €/MWh nel periodo luglio 2023 – giugno 2024 a 115 €/MWh nel periodo luglio 2024 – giugno 2025. Il gross margin
si assesta a € 20,1 milioni, in aumento del 12% rispetto ai € 18,0 milioni registrati nel periodo luglio 2023 – giugno 2024 e l’EBITDA
è pari a € 10,5 milioni, in leggera contrazione (-5%) rispetto agli € 11,0 milioni dell’esercizio precedente, per effetto dei maggiori costi per la crescita sostenuti in attività di marketing e sviluppo commerciale, interamente spesati nell’esercizio. Il Risultato netto
è pari a € 4,9 milioni, in linea rispetto all’esercizio precedente. Inoltre, la Posizione Finanziaria Netta (cassa) si attesta a € 9,2 milioni, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta
positiva di circa € 9,8 milioni (cassa) al 31 marzo 2025 e positiva per € 11,5 milioni (cassa) al 30 giugno 2024.
L’Assemblea degli Azionisti di eVISO ha deliberato di destinare l'utile
dell'esercizio, pari a € 4.913.399,00, come segue: - “Dividendi” di 0,06 euro per azione, per un importo complessivo di circa euro 1.401.451,00 che corrisponde a un payout ratio di circa il 29%. Lo stacco cedola è previsto in data 24 novembre 2025 (record date il 25 novembre 2025) e pagamento a partire dal 26 novembre 2025; - € 3.511.948,00 a “Riserva Straordinaria”.
I soci, inoltre, hanno conferito al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie
, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 ottobre 2024. In particolare, l’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato in un numero massimo di azioni ordinarie eVISO S.p.A. che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l’intero, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società. Si segnala che la Società, sulla base dei dati disponibili alla data del 24 ottobre 2025, detiene n. 1.304.108 azioni proprie che rappresentano il 5,29% del Capitale Sociale.
L’Assemblea degli Azionisti di eVISO ha deliberato di ampliare da 6 (sei) a 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
e ha nominato come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Lucia Fracassi, attuale Direttore Generale di eVISO, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026.
Deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale
, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita, anche in forma scindibile, con o senza emissione di warrant, fino a un importo massimo complessivo di € 70 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 27 ottobre 2030. La delega, si legge in una nota, potrà essere esercitata sia in opzione ai soci, sia a favore di terzi, con possibilità di esclusione o limitazione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di determinare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e, in generale, di stabilire termini, modalità e condizioni degli aumenti di capitale. L’Assemblea ha inoltre approvato la modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale, con l’inserimento di due nuovi commi (6.7 e 6.8) che recepiscono la possibilità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare aumenti di capitale nei limiti e alle condizioni sopra indicate.