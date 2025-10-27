IQOS Curious X e Seletti presentano Sensorium Worlds e l'edizione limitata di IQOS

(Teleborsa) - Il 25 ottobre, presso l'iconico Pirelli Hangar Bicocca, IQOS Curious X e SELETTI hanno presentato, l'evento culminante della collaborazione tra i due brand. L'apice dell'evento è stata la presentazione della Limited Edition, che incarna l'. Il suo design invita a esplorarne i dettagli, celebrando la fusione tra tecnologia e visione artistica."La curiosità è quella forza che ci spinge a evolverci e a generare cambiamenti positivi. È l'energia che ci porta a cercare esperienze migliori,, a ispirare chi ci circonda e a mettere in discussione lo status quo. L'approccio dirompente di Seletti al design, la sua ricerca costante e l'originalità rispecchiano il nostro impegno verso il progresso, proprio come IQOS, scelto da oltre 34 milioni di consumatori adulti dal lancio nel 2014", ha dichiarato Stefano Volpetti, Chief Consumer Officer e Presidente dei Prodotti Smoke-Free di Philip Morris International. La collaborazione è iniziata in occasione della, con Sensorium Piazza, un'audace reinterpretazione della tradizionale piazza italiana, firmata SELETTI e presentata da IQOS all'interno di Tortona Rocks."Dal nostro punto di vista, ilè stato ricco di idee ed entusiasmo. È statoriunirsi e confrontarsi con un ampio gruppo di artisti multidisciplinari provenienti da tutto il mondo", ha dichiarato Stefano Seletti, Direttore Creativo e Amministratore Delegato di SELETTI.La collaborazione tra IQOS e SELETTI è nata dalla convinzione condivisa che; Da questa visione condivisa è nato Sensorium Worlds: uno spazio immersivo in cui arte, tecnologia e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione. Il concept è stato sviluppato durante il workshop Curious Minds, dove, provenienti da tutto il mondo, hanno collaborato per dare forma a un'esperienza capace di trasformare gli stereotipi e aprire nuove prospettive espressive."Questa serata non rappresenta soltanto un evento unico in una cornice iconica, ma è anche l'occasione per celebrare il nostro percorso per. Una trasformazione profonda che ci ha portati a ripensare ogni aspetto del nostro business: dai prodotti alla tecnologia, dalle operazioni al modo in cui ci relazioniamo con i consumatori. Oggi possiamo vedere concretamente questo cambiamento anche nelle strade italiane, dove oltre 2 milioni di adulti hanno scelto i nostri prodotti senza combustione abbandonando le sigarette." ha dichiarato Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia.Il risultato artistico di questo processo è stato presentato in anteprima durante la serata attraverso unaall'interno del Pirelli Hangar Bicocca, che ha trasformato lo spazio espositivo milanese in un vero e proprio canvas digitale di dimensioni da record, amplificando l'esperienza e coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera unica.