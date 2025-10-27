Nocivelli, Banca Akros alza target price con enorme backlog e ulteriore possibilità di crescita

Nocivelli ABP

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato a "" lasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, incrementando ilper azione (dai precedenti 8,20 euro).Gli analisti evidenziano che Nocivelli registrerà unae all'entrata a pieno regime delle attività con infrastrutture a investimento statale. Hanno quindi rivisto le stime con un impatto netto trascurabile sull'EBITDA ma low-double digit sull'utile, grazie all'ipotesi di minori investimenti e ammortamenti. Prudenzialmente, non includono nelle stime alcun contributo derivante dall'aggiudicazione di alcune gare Consip indette nel 2025.Gli analisti ipotizzano un tasso di conversione di cassa di circa il 75% dell'EBITDA nel periodo 2025/2032, in linea con la media degli ultimi 5 anni di circa il 74%. Laa causa dell'assorbimento di capitale circolante netto derivante dall'avvio dei progetti di costruzione, per poi riprendersi una volta completati i progetti. Il tasso di conversione medio FCFE per il periodo 2025/32 è di circa il 48%.Nocivelli tratta attualmente con uncash-adjusted 2027/28 di circa 8x, mentre il prezzo obiettivo implicherebbe un PE cash-adjusted 2027/28 di circa 11x.