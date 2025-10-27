Milano 11:14
Sabaf, acquistate azioni proprie per circa 84 mila euro

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 dicembre 2024, Sabaf ha comunicato che, tra il 20 e il 24 ottobre 2025, ha acquistato complessivamente 6.029 azioni ad un prezzo medio unitario di 13,9019 euro per azione e per un controvalore pari a 83.850,83 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 24 ottobre, un totale di 250.586 azioni proprie, pari all'1,975% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, peggiora la performance del Produttore di attrezzature domestiche da cucina, con un ribasso dello 0,72%, portandosi a 13,85 euro.
