Stati Uniti e Cina verso l'intesa sul commercio. Atteso incontro Trump-Xi

(Teleborsa) -che attendono solo diin occasione dell'incontro dei leader. Il Preside te americani infatti è volato in, dove è in calendario l'incontro con il leader cinese, il primo dal 2019, ma nel suo viaggio in Asia visiterà anche la Malesia ed il Giappone, nel tentativo diportare a casa altri fruttuosi accordi per gli USA, soprattutto sul tema dei minerali rari.L'accordo preliminare Washinghton-Pechino, cheè stato intanto portato a casa del team dei negoziatori, dopo due giorni di trattative serrate che hanno anticipato l'incontro dei due leader.A confermare il raggiungimento dell'accordo con la delegazione cinese è stato il, che ha annunciato, con la Cina che avrebbe acconsentito a rinviare di un anno le restrizioni all'export di minerali e riprenderà gli acquisti di soia dagli USA. Notizia non completamente confermata dalla, che ha parlato solo di une di una trattativa che pone sulla buona strada per un accordo,"Il Presidente mi aveva dato laquando ha minacciatose i cinesi avessero imposto i loro controlli sulle esportazioni globali di terre rare", ha annunciato Bessent a proposito dell'accordo sui minerali, aggiungendo ". E a proposito dell'accordo sulla soia, il Segretario al Tesoro ha aggiunto "credo che, quando l'annuncio dell'accordo con la Cina sarà reso pubblico, i nostri coltivatori di soia saranno molto soddisfatti di ciò che sta accadendo, sia per questa stagione che per quelle a venire, per diversi anni".Il pre-accordo consente anche dioltre la data del 10 novembre e di scongiurare l'imposizione di dazi al 100% sui prodotti esportati dalla Cina verso gli USA che sarebbe scattata il prossimo 1° novembre.L'incontro Trump-Xi sarà comunque molto fitto, perchè, ma il leader statunitense intende affrontare anche temi più spinosi, come la, nella speranza che Xi possa esercitare la sua influenza sul suo "amico" Putin per giungere ad un accordo con Kiev. Non è escluso neanche un confronto su, che è un altro argomento divisivo, e sulla vendita dlele attività americane di