Stati Uniti e Cina verso l'intesa sul commercio. Atteso incontro Trump-Xi

(Teleborsa) - Accordo commerciale praticamente raggiunto fra Cina e Stati Uniti
che attendono solo di suggellare la pre-intesa
in occasione dell'incontro dei leader Donald Trump e Xi Jinping
. Il Preside te americani infatti è volato in Corea del Sud
, dove è in calendario l'incontro con il leader cinese, il primo dal 2019, ma nel suo viaggio in Asia visiterà anche la Malesia ed il Giappone, nel tentativo diportare a casa altri fruttuosi accordi per gli USA, soprattutto sul tema dei minerali rari.
L'accordo preliminare Washinghton-Pechino, che scongiura l'imposizione di dazi al 100%,
è stato intanto portato a casa del team dei negoziatori, dopo due giorni di trattative serrate che hanno anticipato l'incontro dei due leader.
A confermare il raggiungimento dell'accordo con la delegazione cinese è stato il Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent
, che ha annunciato un'intesa sulle terre rare e la soia
, con la Cina che avrebbe acconsentito a rinviare di un anno le restrizioni all'export di minerali e riprenderà gli acquisti di soia dagli USA. Notizia non completamente confermata dalla delegazione cinese
, che ha parlato solo di un "consenso positivo"
e di una trattativa che pone sulla buona strada per un accordo, senza far cenno specifico alle terre rare
.
"Il Presidente mi aveva dato la massima flessibilità
quando ha minacciato tariffe del 100%
se i cinesi avessero imposto i loro controlli sulle esportazioni globali di terre rare", ha annunciato Bessent a proposito dell'accordo sui minerali, aggiungendo "penso che siamo riusciti a evitarlo"
. E a proposito dell'accordo sulla soia, il Segretario al Tesoro ha aggiunto "credo che, quando l'annuncio dell'accordo con la Cina sarà reso pubblico, i nostri coltivatori di soia saranno molto soddisfatti di ciò che sta accadendo, sia per questa stagione che per quelle a venire, per diversi anni".
Il pre-accordo consente anche di prorogare la tregua patteggiata da Cina e Stati Uniti
oltre la data del 10 novembre e di scongiurare l'imposizione di dazi al 100% sui prodotti esportati dalla Cina verso gli USA che sarebbe scattata il prossimo 1° novembre.
L'incontro Trump-Xi sarà comunque molto fitto, perchè non si parlerà solo di dazi e commercio
, ma il leader statunitense intende affrontare anche temi più spinosi, come la guerra in Ucraina
, nella speranza che Xi possa esercitare la sua influenza sul suo "amico" Putin per giungere ad un accordo con Kiev. Non è escluso neanche un confronto su Taiwan
, che è un altro argomento divisivo, e sulla vendita dlele attività americane di TikTok
.