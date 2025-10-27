Tessellis, sottoscrizione cinque obbligazioni convertibili e convertende con POC Nice&Green

Tessellis

(Teleborsa) -informa che in data 27 ottobre sono state sottoscritte e pagate da parte di Nice & Green n. 5 obbligazioni convertibili in azioni Tessellis (cedole n. 261 - 265) del valore unitario di Euro 100.000 ciascuna, in esecuzione delle delibere delle Assemblee Straordinarie degli Azionisti della Società del 16 maggio 2022 e 17 giugno 2024.Lo fa sapere la società con una nota in cui ricorda che il POC, come da ultima modifica del regolamento deliberata dall’Assemblea dei Soci in data 17 giugno 2024, è costituito da 31 tranche da Euro 2.000.000 – sottoscrivibili anche in frazioni di tranche - per un importo complessivo massimo di Euro 62.000.000,00, ed è riservato all’Investitore (il “POC”), in ossequio all’accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 4 aprile 2022 e successive modifiche.