Tessellis, sottoscrizione cinque obbligazioni convertibili e convertende con POC Nice&Green

(Teleborsa) - Tessellis
informa che in data 27 ottobre sono state sottoscritte e pagate da parte di Nice & Green n. 5 obbligazioni convertibili in azioni Tessellis (cedole n. 261 - 265) del valore unitario di Euro 100.000 ciascuna, in esecuzione delle delibere delle Assemblee Straordinarie degli Azionisti della Società del 16 maggio 2022 e 17 giugno 2024.
Lo fa sapere la società con una nota in cui ricorda che il POC, come da ultima modifica del regolamento deliberata dall’Assemblea dei Soci in data 17 giugno 2024, è costituito da 31 tranche da Euro 2.000.000 – sottoscrivibili anche in frazioni di tranche - per un importo complessivo massimo di Euro 62.000.000,00, ed è riservato all’Investitore (il “POC”), in ossequio all’accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 4 aprile 2022 e successive modifiche.