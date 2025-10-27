Tonica Wall Street. Attesa per la Fed

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
continua la giornata in aumento dello 0,97%. Su di giri il Nasdaq 100
(+1,59%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'S&P 100
(+1,23%).
Cresce l'attesa di conoscere le mosse delle banche centrali che si riuniranno questa settimana, BCE, Fed e BoJ. Nel frattempo, sono giunti segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino in vista del vertice dei presidenti Donald Trump e Xi Jinping, in programma questa ottava, in Corea del Sud. Continua la tornata delle trimestrali con la earning season entrata nel vivo in tutte due le sponde dell’oceano. Nei prossimi giorni sono attesi i risultati di giganti del calibro come Apple
, Meta
, Alphabet
e Microsoft
.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+1,97%), beni di consumo secondari
(+1,76%) e informatica
(+1,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio
(-0,43%) e materiali
(-0,41%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Nvidia
(+2,87%), Amazon
(+1,54%), Microsoft
(+1,45%) e Verizon Communication
(+1,13%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Wal-Mart
, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.
Pensosa Procter & Gamble
, con un calo frazionale dell'1,16%.
Tentenna Nike
, con un modesto ribasso dell'1,12%.
Giornata fiacca per Amgen
, che segna un calo dello 0,86%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Qualcomm
(+11,45%), Keurig Dr Pepper
(+7,16%), MercadoLibre
(+6,19%) e Tesla Motors
(+5,75%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Roper Technologies
, che prosegue le contrattazioni a -4,10%.
Scivola Baker Hughes Company
, con un netto svantaggio dell'1,54%.
Piccola perdita per Workday
, che scambia con un -1,5%.
Tentenna O'Reilly Automotive
, che cede l'1,35%.