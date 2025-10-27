Milano 17:35
42.912 +1,00%
Nasdaq 18:55
25.779 +1,66%
Dow Jones 18:55
47.436 +0,48%
Londra 17:35
9.654 +0,09%
Francoforte 17:35
24.309 +0,28%

Tonica Wall Street. Attesa per la Fed

Focus sulle trimestrali

Commento, Finanza
Tonica Wall Street. Attesa per la Fed
(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,97%. Su di giri il Nasdaq 100 (+1,59%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'S&P 100 (+1,23%).

Cresce l'attesa di conoscere le mosse delle banche centrali che si riuniranno questa settimana, BCE, Fed e BoJ. Nel frattempo, sono giunti segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino in vista del vertice dei presidenti Donald Trump e Xi Jinping, in programma questa ottava, in Corea del Sud. Continua la tornata delle trimestrali con la earning season entrata nel vivo in tutte due le sponde dell’oceano. Nei prossimi giorni sono attesi i risultati di giganti del calibro come Apple, Meta, Alphabet e Microsoft.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,97%), beni di consumo secondari (+1,76%) e informatica (+1,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-0,43%) e materiali (-0,41%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+2,87%), Amazon (+1,54%), Microsoft (+1,45%) e Verizon Communication (+1,13%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Wal-Mart, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.

Pensosa Procter & Gamble, con un calo frazionale dell'1,16%.

Tentenna Nike, con un modesto ribasso dell'1,12%.

Giornata fiacca per Amgen, che segna un calo dello 0,86%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Qualcomm (+11,45%), Keurig Dr Pepper (+7,16%), MercadoLibre (+6,19%) e Tesla Motors (+5,75%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Roper Technologies, che prosegue le contrattazioni a -4,10%.

Scivola Baker Hughes Company, con un netto svantaggio dell'1,54%.

Piccola perdita per Workday, che scambia con un -1,5%.

Tentenna O'Reilly Automotive, che cede l'1,35%.
Condividi
```