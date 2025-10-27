Tonica Wall Street. Attesa per la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,97%. Su di giri il(+1,59%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,23%).Cresce l'attesa di conoscere le mosse delle banche centrali che si riuniranno questa settimana, BCE, Fed e BoJ. Nel frattempo, sono giunti segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino in vista del vertice dei presidenti Donald Trump e Xi Jinping, in programma questa ottava, in Corea del Sud. Continua la tornata delle trimestrali con la earning season entrata nel vivo in tutte due le sponde dell’oceano. Nei prossimi giorni sono attesi i risultati di giganti del calibro comeIn luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,97%),(+1,76%) e(+1,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,43%) e(-0,41%).Tra i(+2,87%),(+1,54%),(+1,45%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,16%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,12%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,86%.Tra i(+11,45%),(+7,16%),(+6,19%) e(+5,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,5%.Tentenna, che cede l'1,35%.