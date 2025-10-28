Banche, nell'Eurozona lieve stretta su prestiti alle imprese nel terzo trimestre. Domanda in ripresa per i mutui

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025, lehanno registrato un lieve irrigidimento deialle, secondo quanto emerge dall’ultima(BLS) pubblicata dalla BCE a ottobre. Il 4% netto degli istituti ha segnalato un inasprimento delle condizioni per i prestiti alle aziende, dopo la sostanziale stabilità del trimestre precedente. I criteri sono rimasti invariati per i(0%) e si sono leggermente irrigiditi per il credito al consumo (+5%).L’inasprimento, inatteso rispetto alle previsioni di giugno, riflette una maggiore percezione dei, che ha spinto molte banche a selezionare più attentamente settori e clienti e ad intensificare l’attività di monitoraggio. Le condizioni contrattuali effettive sono rimaste per lo più stabili, con un allentamento nei prestiti per la casa e per i consumi, mentre sono aumentati i tassi di rifiuto delle domande di credito, in particolare nel comparto del credito al consumo.Dal lato della, le banche hanno segnalato una lieve crescita dei prestiti alle imprese (+2% netto), sostenuta da tassi di interesse in calo e da esigenze di rifinanziamento, anche se l’interesse per nuovi investimenti è rimasto debole. Laha invece mostrato un incremento marcato (+28%), favorita da tassi in discesa e migliori prospettive del mercato immobiliare, mentre la domanda di credito al consumo è rimasta sostanzialmente stabile (+1%).Gli istituti hanno inoltre riportato, con un miglioramento nell’accesso ai mercati monetari e alle emissioni obbligazionarie. L’impatto della riduzione del portafoglio titoli della BCE è stato sostanzialmente neutro sulla liquidità e sulle condizioni di credito, mentre la qualità del credito ha avuto un effetto marginalmente restrittivo.Per il, le banche dell’Eurozona si attendono criteri di credito stabili per le imprese, un lieve irrigidimento per i mutui e un ulteriore stretta per il credito al consumo.