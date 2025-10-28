Banche, nell'Eurozona lieve stretta su prestiti alle imprese nel terzo trimestre. Domanda in ripresa per i mutui

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025, le banche dell’area euro
hanno registrato un lieve irrigidimento dei criteri di concessione del credito
alle imprese
, secondo quanto emerge dall’ultima Bank Lending Survey
(BLS) pubblicata dalla BCE a ottobre. Il 4% netto degli istituti ha segnalato un inasprimento delle condizioni per i prestiti alle aziende, dopo la sostanziale stabilità del trimestre precedente. I criteri sono rimasti invariati per i mutui immobiliari
(0%) e si sono leggermente irrigiditi per il credito al consumo (+5%).
L’inasprimento, inatteso rispetto alle previsioni di giugno, riflette una maggiore percezione dei rischi economici e geopolitici
, che ha spinto molte banche a selezionare più attentamente settori e clienti e ad intensificare l’attività di monitoraggio. Le condizioni contrattuali effettive sono rimaste per lo più stabili, con un allentamento nei prestiti per la casa e per i consumi, mentre sono aumentati i tassi di rifiuto delle domande di credito, in particolare nel comparto del credito al consumo.
Dal lato della domanda
, le banche hanno segnalato una lieve crescita dei prestiti alle imprese (+2% netto), sostenuta da tassi di interesse in calo e da esigenze di rifinanziamento, anche se l’interesse per nuovi investimenti è rimasto debole. La domanda di mutui
ha invece mostrato un incremento marcato (+28%), favorita da tassi in discesa e migliori prospettive del mercato immobiliare, mentre la domanda di credito al consumo è rimasta sostanzialmente stabile (+1%).
Gli istituti hanno inoltre riportato condizioni di finanziamento stabili
, con un miglioramento nell’accesso ai mercati monetari e alle emissioni obbligazionarie. L’impatto della riduzione del portafoglio titoli della BCE è stato sostanzialmente neutro sulla liquidità e sulle condizioni di credito, mentre la qualità del credito ha avuto un effetto marginalmente restrittivo.
Per il quarto trimestre
, le banche dell’Eurozona si attendono criteri di credito stabili per le imprese, un lieve irrigidimento per i mutui e un ulteriore stretta per il credito al consumo.