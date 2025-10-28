Milano 11:48
42.948 +0,08%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 11:48
9.654 0,00%
Francoforte 11:48
24.277 -0,13%

Banche, nell'Eurozona lieve stretta su prestiti alle imprese nel terzo trimestre. Domanda in ripresa per i mutui

L’indagine BLS di ottobre 2025 della Banca Centrale Europea.

Economia
Banche, nell'Eurozona lieve stretta su prestiti alle imprese nel terzo trimestre. Domanda in ripresa per i mutui
(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025, le banche dell’area euro hanno registrato un lieve irrigidimento dei criteri di concessione del credito alle imprese, secondo quanto emerge dall’ultima Bank Lending Survey (BLS) pubblicata dalla BCE a ottobre. Il 4% netto degli istituti ha segnalato un inasprimento delle condizioni per i prestiti alle aziende, dopo la sostanziale stabilità del trimestre precedente. I criteri sono rimasti invariati per i mutui immobiliari (0%) e si sono leggermente irrigiditi per il credito al consumo (+5%).

L’inasprimento, inatteso rispetto alle previsioni di giugno, riflette una maggiore percezione dei rischi economici e geopolitici, che ha spinto molte banche a selezionare più attentamente settori e clienti e ad intensificare l’attività di monitoraggio. Le condizioni contrattuali effettive sono rimaste per lo più stabili, con un allentamento nei prestiti per la casa e per i consumi, mentre sono aumentati i tassi di rifiuto delle domande di credito, in particolare nel comparto del credito al consumo.

Dal lato della domanda, le banche hanno segnalato una lieve crescita dei prestiti alle imprese (+2% netto), sostenuta da tassi di interesse in calo e da esigenze di rifinanziamento, anche se l’interesse per nuovi investimenti è rimasto debole. La domanda di mutui ha invece mostrato un incremento marcato (+28%), favorita da tassi in discesa e migliori prospettive del mercato immobiliare, mentre la domanda di credito al consumo è rimasta sostanzialmente stabile (+1%).

Gli istituti hanno inoltre riportato condizioni di finanziamento stabili, con un miglioramento nell’accesso ai mercati monetari e alle emissioni obbligazionarie. L’impatto della riduzione del portafoglio titoli della BCE è stato sostanzialmente neutro sulla liquidità e sulle condizioni di credito, mentre la qualità del credito ha avuto un effetto marginalmente restrittivo.

Per il quarto trimestre, le banche dell’Eurozona si attendono criteri di credito stabili per le imprese, un lieve irrigidimento per i mutui e un ulteriore stretta per il credito al consumo.
Condividi
```