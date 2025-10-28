Comtel lancia Core Guardian per espandere il business nella cybersecurity

Comtel

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'integrazione di sistemi ICT in Italia e nelle soluzioni di multiconnettività, ha. Si tratta di un primo passo nel settore cybersicurezza per Comtel, a conferma della dinamicità dell'azienda, pronta ad espandersi in settori complementari rispetto al business tradizionale, tenendo fede agli obiettivi postisi in fase di IPO a inizio anno.Il lancio dirappresenta un. Il prodotto è attualmente best in class nel settore, sviluppato secondo sistemi che si ispirano alla progettazione di soluzioni di difesa militari e aerospaziali, si legge in una nota. Core Guardian è in grado di analizzare tutte le connessioni interne ed esterne all'organizzazione e, grazie ad una tecnologia che utilizza evoluti algoritmi di AI, riduce dell'87% i casi di falsi positivi. Il prodotto si adatta a qualsiasi dispositivo e non è visibile in rete da eventuali hacker, garantendo totale rispetto della privacy dei dati e degli utenti.Core Guardian, nello specifico, rappresenta uno, per proteggere i dati sensibili delle differenti organizzazioni. Un primo esempio di prodotto del Gruppo che usufruisce dell'accesso al network sul territorio EMEA che deriva da Comtel International (ex NEC Nederland), sfruttando così le potenzialità di una rete capillare e la presenza su diversi territori in seguito ad acquisizioni strategiche chiuse nei mesi scorsi."Con Core Guardian facciamo un passo importante nel completare la nostra offerta ICT, aggiungendo un pilastro strategico alle soluzioni incentrate sulla sicurezza informatica - dichiara il- È la dimostrazione della nostra capacità di trasformare le recenti acquisizioni in opportunità di crescita industriale e di sviluppo internazionale. Stiamo costruendo un ecosistema di soluzioni connesse e sicure che possiamo commercializzare attraverso tutte le Società del Gruppo in Italia e attraverso la rete dei Partner in EMEA. Lo sviluppo di soluzioni con una importante componente di servizi, inoltre, ci consente un graduale miglioramento dei margini operativi”. Una decisione strategica, dunque, che conferma la volontà del Gruppo Comtel di acquisire e integrare aziende che operano con lo stesso business model, consentendo così a tutte le realtà di commercializzare le proprie soluzioni".