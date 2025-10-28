Iberdrola migliora la guidance dopo la crescita di utili e investimenti nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Il gruppo Iberdrola ha registrato nei primi nove mesi del 2025 undie undi. Al netto delle plusvalenze derivanti dalle dismissioni di asset termici nel primo trimestre 2024 e dalla vendita dei contatori intelligenti nel Regno Unito nel terzo trimestre 2025, l’utile netto rettificato è cresciuto del 16,6%, mentre l’EBITDA rettificato è aumentato del 4,4%.L’aumento dell’EBITDA è attribuibile principalmente alla solidadel, sostenuta dall’espansione della base di asset regolati e dal miglioramento dei rendimenti riconosciuti negli Stati Uniti e in Brasile. Complessivamente, l’83% dell’EBITDA proviene da Paesi con rating elevato, con Regno Unito e Stati Uniti che rappresentano il 43% del totale.Glisono aumentati del 4% su base annua, raggiungendo, di cui oltre il 60% concentrato tra Regno Unito e Stati Uniti. Il comparto Networks ha visto un incremento del 12% a 4,9 miliardi, spinto dalla crescita del 25% negli investimenti in distribuzione. Lehanno assorbito 3,4 miliardi, con il Regno Unito in aumento del 45% grazie ai progetti eolici offshore in costruzione.Iberdrola ha migliorato leper il 2025 portando le stime per l'utile netto rettificato a. L'azienda ha evidenziato che anche senza i 389 milioni di euro già incassati per i costi di rete negli Stati Uniti, l'utile netto supererà i 6,2 miliardi di euro. "Grazie ai maggiori investimenti nel Regno Unito e negli Stati Uniti, le nostre reti hanno migliorato i risultati operativi e il flusso di cassa, consentendoci di aumentare la nostra guidance per il 2025 a 6,6 miliardi di euro, con una crescita a due cifre, e di distribuire un dividendo provvisorio di 0,25 euro per azione, mentre continuiamo ad aumentare la nostra solidità finanziaria", ha dichiarato Ignacio S. Galán, Presidente esecutivo di Iberdrola.Ilsarà infatti proposto a 0,25 euro lordi per azione, in aumento dell’8,2% rispetto all’anno precedente.