In recupero la Borsa di Milano tra gli altri mercati europei che chiudono misti

(Teleborsa) - Seduta mista per i principali mercati di Eurolandia
, tra questi Piazza Affari chiude la seduta in denaro
. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500
che registra una plusvalenza dello 0,21%.
C'è attesa per la conclusione delle riunioni di Fed, BCE e BoJ, e dei risultati di importati società tecnologiche statunitensi in uscita nei prossimi giorni. In particolare sul fronte Fed
, le aspettative di consensus sono di un nuovo taglio dei tassi da 25 punti base
. Gli addetti ai lavori attendono il discorso che terrà nella serata di domani, 29 ottobre, il presidente della Fed, Jerome Powell
.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,166. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,15 dollari per barile, in netto calo dell'1,90%.
Scende molto lo spread
, raggiungendo +85 punti base, con un deciso calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,39%. Tra i mercati del Vecchio Continente
poco mosso Francoforte
, che mostra un -0,12%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,44%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,27%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,51%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.775 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,18%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,62%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, Azimut
avanza dell'1,47%.
Sostanzialmente invariato Stellantis
, che riporta un moderato -0,02%.
Sottotono Snam
che mostra una limatura dello 0,34%.
Deludente Leonardo
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferrari
, che ha terminato le contrattazioni a -2,28%.
Seduta negativa per Campari
, che mostra una perdita del 2,07%.
Si muove in modesto rialzo Interpump
, evidenziando un incremento dello 0,28%.
Bilancio positivo per Inwit
, che vanta un progresso dello 0,45%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Alerion Clean Power
(+2,99%), Reply
(+2,33%), Technoprobe
(+2,22%) e CIR
(+2,01%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio
, che ha chiuso a -8,67%.
Su di giri doValue
(+4,28%).
Sostanzialmente tonico El.En
, che registra una plusvalenza dello 0,34%.
Fiacca Ferretti
, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Mercoledì 29/10/2025
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
09:00 Spagna
: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%).