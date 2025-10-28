Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 17:57
25.969 +0,57%
Dow Jones 17:57
47.857 +0,66%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

In recupero la Borsa di Milano tra gli altri mercati europei che chiudono misti
(Teleborsa) - Seduta mista per i principali mercati di Eurolandia, tra questi Piazza Affari chiude la seduta in denaro. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,21%.

C'è attesa per la conclusione delle riunioni di Fed, BCE e BoJ, e dei risultati di importati società tecnologiche statunitensi in uscita nei prossimi giorni. In particolare sul fronte Fed, le aspettative di consensus sono di un nuovo taglio dei tassi da 25 punti base. Gli addetti ai lavori attendono il discorso che terrà nella serata di domani, 29 ottobre, il presidente della Fed, Jerome Powell.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,166. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,15 dollari per barile, in netto calo dell'1,90%.
Scende molto lo spread, raggiungendo +85 punti base, con un deciso calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,39%.

Tra i mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un -0,12%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,44%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,27%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,51%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.775 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,62%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, Azimut avanza dell'1,47%.

Sostanzialmente invariato Stellantis, che riporta un moderato -0,02%.

Sottotono Snam che mostra una limatura dello 0,34%.

Deludente Leonardo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferrari, che ha terminato le contrattazioni a -2,28%.

Seduta negativa per Campari, che mostra una perdita del 2,07%.

Si muove in modesto rialzo Interpump, evidenziando un incremento dello 0,28%.

Bilancio positivo per Inwit, che vanta un progresso dello 0,45%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+2,99%), Reply (+2,33%), Technoprobe (+2,22%) e CIR (+2,01%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio, che ha chiuso a -8,67%.

Su di giri doValue (+4,28%).

Sostanzialmente tonico El.En, che registra una plusvalenza dello 0,34%.

Fiacca Ferretti, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:

Mercoledì 29/10/2025
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%).
