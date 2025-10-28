Innovation Village Award: vince Novac con i supercondensatori modellabili di nuova generazione

(Teleborsa) -, il premio annuale istituito con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e l’ENEA, finalizzato a valorizzare le innovazioni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, vede sul podioper la transizione energetica, il progetto a cura della(Emilia-Romagna). La premiazione si è svolta pressoIl progetto vncitore apre la strada a nuove applicazioni anche in ambito aerospaziale e smart mobility. "Realizziamo supercondensatori, sistemi di accumulo simili alle batterie ma molto più potenti: servono a dare un boost in settori come automotive, aerospace, marittimo e industriale", spiega, parlando di una "tecnologia ancora di nicchia, priva di terre rare come litio, manganese e cobalto, con una vita utile più lunga e maggiore sostenibilità".con gli strumenti fotoattivi avanzati per il controllo della funzione e disfunzione cellulare e mitocondriale.Sul palco dell’IV Award 2025 a Bagnoli si sono alternati i, scelti tra le circa 200 candidature provenienti da innovatori di tutta Italia, in una sfida ad eliminazione sul modello die tornei sportivi. I finalisti sono statipresente in platea, che ha riunito oltredell’innovazione, del giornalismo, delle istituzioni e del mondo accademico. Il premio è istituito e sostenuto da- Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ede vedecome main sponsor, con il supporto di numerosi altri partner. Ha il patrocinio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Comune di Napoli e PNI Cube."Napoli si conferma capitale italiana dell’innovazione con candidature al premio provenienti da 17 regioni. Negli ultimi anni la città è diventata un punto di riferimento per le startup giovanili e per l’ecosistema innovativo. Servono però strumenti stabili di sostegno: la Regione Campania ha già avviato diversi bandi per favorire la nascita e la crescita delle imprese, ma resta decisivo il confronto con il mercato. Il premio punta proprio a questo, mettendo in contatto i migliori progetti con imprese, investitori e stakeholder per favorirne lo sviluppo", commenta, direttrice Innovation Village., direttore di Innovation Village Award , sottolinea che "il premio cresce nella qualità dei progetti, nel numero di partner che decidono di sostenere l’innovazione sostenibile e dare alle startup la possibilità di trovare un supporto affidabile dal punto di vista tecnico e commerciale"., assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania ricorda che "i protagonisti sono gli innovatori e i progetti che puntano sempre più su prodotti e soluzioni molto vicine al mercato, mi fa piacere sottolineare che i temi del digitale, della sostenibilità e della bioeconomia siano sempre prioritarie"."Siamo orgogliosi di essere sponsor di Innovation Village per il quinto anno consecutivo, - afferma, Amministratore delegato di Optima Italia - una collaborazione che negli anni si è fatta sempre più stretta e che testimonia il nostro impegno nel promuovere un modello di sviluppo fondato sulla sinergia tra tecnologia, persone e territorio".dell’edizione 2025 di Innovation Village Award hanno compreso, destinati a supportare i progetti innovativi nei settori della sostenibilità, tecnologia e sviluppo sociale, e offrono sia risorse finanziarie che servizi specializzati per l'accelerazione e lo sviluppo delle idee.