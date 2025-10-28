L'Europa resta al palo in una seduta interlocutoria. Attesa per banche centrali e tech USA

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia, mentre l'attenzione degli investitori è rivolta alle trimestrali
. Questa mattina il focus maggiore è sul settore finanziario, con HSBC
che ha registrato
un terzo trimestre sopra le attese nonostante il contraccolpo da spese legali, BNP Paribas
ha messo a segno
un terzo trimestre sotto le attese (con un "dossier specifico" che pesa sul costo del rischio), Amundi
ha segnalato
un utile in crescita e masse record a 2.317 miliardi di euro. La giornata è comunque interlocutoria, in attesa della conclusione delle riunioni di Fed, BCE e BoJ, e dei risultati di importati società della tecnologia in USA.
Sul fronte macroeconomico, la fiducia dei consumatori in Germania è indicata
in ulteriore calo a novembre, appesantita da un forte calo delle aspettative di reddito, secondo il sondaggio GfK-Nim. A ottobre la fiducia dei consumatori italiani e quella delle imprese del manifatturiero sono aumentate
più del previsto, secondo i dati Istat.
Durante il viaggio di Trump in Asia, Stati Uniti e Giappone hanno firmato un accordo quadro
volto a garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento di minerali essenziali e terre rare, riducendo la dipendenza dalla Cina.
Le immatricolazioni di auto in Europa sono state in aumento a settembre
, sostenute dalla crescita a doppia cifra in Spagna (+16,4%) e Germania (+12,8%) e dai progressi in Italia (+4,2%) e Francia (+1,0%). Nell'area UE, EFTA e Gran Bretagna le immatricolazioni sono salite del 10,7% su anno a 1.236.876 veicoli, secondo i dati ACEA. Il gruppo Stellantis ha registrato a settembre un rialzo su anno delle immatricolazioni dell'11,5%, con una quota di mercato in lieve miglioramento al 13,4% dal 13,3% di un anno prima.
A Piazza Affari spicca il titolo Officina Stellare
, che ha annunciato
un'operazione di reverse take-over con Global Aerospace Technologies Group
, holding di partecipazioni detenuta in maggioranza da società di investimento di Investindustrial, per la creazione di un polo industriale quotato in Italia, altamente specializzato in tecnologie avanzate per i comparti dell'aerospazio e della difesa e dotato di significative risorse patrimoniali mirate alla crescita ed al posizionamento tra i leader dei mercati di riferimento.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,166. L'Oro
crolla a 3.910,2 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,79%. Prevalgono le vendite sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,18 dollari per barile, in forte calo dell'1,85%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +86 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,39%. Tra i mercati del Vecchio Continente
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.584 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,26%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,2%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce STMicroelectronics
, con un ampio progresso dell'1,77%. Performance modesta per Stellantis
, che mostra un moderato rialzo dell'1,25%. Resistente Banca MPS
, che segna un piccolo aumento dello 0,92%. Leonardo
avanza dello 0,90%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su A2A
, che prosegue le contrattazioni a -1,06%. Giornata fiacca per Unipol
, che segna un calo dell'1,02%. Piccola perdita per Telecom Italia
, che scambia con un -0,97%. Tentenna ENI
, che cede lo 0,90%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+4,65%), Reply
(+3,99%), Ferragamo
(+3,86%) e Alerion Clean Power
(+3,24%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su doValue
, che ottiene -1,56%. Sostanzialmente debole Webuild
, che registra una flessione dell'1,47%. Si muove sotto la parità Cementir
, evidenziando un decremento dell'1,23%. Contrazione moderata per IREN
, che soffre un calo dell'1,10%.