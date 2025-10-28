Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 3,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 20 al 24 ottobre 2025, complessivamente 172.836 azioni
ordinarie al prezzo medio di 21,1633 euro per euro, per un controvalore
pari a 3.657.776,44 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 5.046.713 azioni proprie, pari al 2,006% delle azioni ordinarie in circolazione.
Nel frattempo, a Milano, discreta la performance di Lottomatica
, che si attesta a 21,4 euro, in lieve aumento dell'1,13%.