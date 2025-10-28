Milano 17:03
43.070 +0,37%
Nasdaq 17:03
25.935 +0,44%
Dow Jones 17:03
47.729 +0,39%
Londra 17:03
9.699 +0,47%
Francoforte 17:03
24.309 0,00%

Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 3,6 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 3,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 ottobre 2025, complessivamente 172.836 azioni ordinarie al prezzo medio di 21,1633 euro per euro, per un controvalore pari a 3.657.776,44 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 5.046.713 azioni proprie, pari al 2,006% delle azioni ordinarie in circolazione.

Nel frattempo, a Milano, discreta la performance di Lottomatica, che si attesta a 21,4 euro, in lieve aumento dell'1,13%.

Condividi
```