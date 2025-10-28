Nomura, trimestrale sopra le attese con ricavi record da trading azionario

Nomura

(Teleborsa) - Il gruppo finanziario giapponeseha comunicato che il fatturato netto del(al 30 settembre) è stato di 515,5 miliardi di yen (3,5 miliardi di dollari), in calo del 2% rispetto al trimestre precedente, ma in aumento del 7% su base annua. L'utile prima delle imposte è diminuito del 15% rispetto al trimestre precedente, ma è aumentato del 3% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, attestandosi a 136,6 miliardi di yen (923 milioni di dollari). L'utile netto attribuibile agli azionisti di Nomura è stato di 92,1 miliardi di yen (622 milioni di dollari), in calo del 12% rispetto al trimestre precedente e del 6% su base annua, ma sopra le attese del mercato.Per ifino a settembre, Nomura ha registrato un fatturato netto di 1.038,8 miliardi di yen (7 miliardi di dollari), in aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile prima delle imposte è aumentato del 26%, raggiungendo i 296,9 miliardi di yen (2 miliardi di dollari), mentre l'utile netto attribuibile agli azionisti di Nomura è stato di 196,6 miliardi di yen (1,3 miliardi di dollari), in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."Abbiamo registratonel primo semestre, con un utile netto di 196,6 miliardi di yen, in crescita del 18% su base annua - ha dichiarato il- Il ROE ha superato l'11%, grazie al continuo rafforzamento del nostro modello di business per raggiungere costantemente un ROE compreso tra l'8 e il 10% o più"."La, sostenuti da 14 trimestri consecutivi di afflussi netti in attività a ricavi ricorrenti - ha aggiunto - Il rapporto di copertura dei costi dei ricavi ricorrenti, indicatore di stabilità della performance, si è attestato al 70%. Nella gestione degli investimenti, le attività in gestione hanno raggiunto il massimo storico di oltre 100 trilioni di yen"."L'utile ante imposte wholesale è aumentato del 43% rispetto allo scorso anno, grazie a una performance più solida - ha sottolineato Okuda - Nei mercati globali, i. L'Investment Banking ha mantenuto il suo forte slancio in Giappone, mentre le nostre attività all'estero hanno registrato una ripresa grazie a numerose operazioni di M&A. La nostra divisione bancaria ha registrato solidi ricavi, sostenuti dalla crescita del saldo".