Milano 11:47
42.956 +0,10%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 11:48
9.654 0,00%
Francoforte 11:46
24.281 -0,11%

Sogefi, Equita alza target price dopo terzo trimestre migliore a tutti i livelli

Finanza, Consensus
Sogefi, Equita alza target price dopo terzo trimestre migliore a tutti i livelli
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 3,00 euro per azione (+18%) il target price su Sogefi, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

Gli analisti parlano di risultati del terzo trimestre del 2025 superiori alle attese a tutti i livelli nonostante un fatturato solo leggermente migliore, per effetto della performance positiva della divisione sospensioni (fatturato -4%, ma EBITDA +7%, mantenendo un margine del 12,5%) che continua a beneficiare della chiusura degli impianti annunciata lo scorso anno.

Pur restando bassa la visibilità a livello settoriale (come ammesso anche nel comunicato stampa), Equita afferma che alla luce del terzo trimestre risulta inevitabile il rialzo delle stime FY25-26 particolarmente significativo bottom line partendo da numeri molto piccoli (in media fatturato +2%, EBITDA +6%, adj. EBIT +15% e net profit +20%).
Condividi
```