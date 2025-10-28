Tonica Wall Street. Focus su Fed e conti big tech USA

(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta in cauto rialzo nel giorno in cui inizia la due giorni del FOMC che deciderà sui tassi di interesse statunitensi. Le aspettative di consensus sono di un nuovo taglio dei tassi
. Gli addetti ai lavori attendono il discorso che terrà nella serata di domani, 29 ottobre, il presidente della Fed, Jerome Powell
.
Nel frattempo, continua la stagione delle trimestrali
, con i risultati delle big tecnologiche statunitensi in uscita nei prossimi giorni.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
mostra un guadagno frazionale dello 0,59%; al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.887 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,38%); come pure, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,43%).