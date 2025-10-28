Wall Street chiude in positivo, volano ancora i titoli dei chip e dell'IA

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones
ha terminato la giornata con un aumento dello 0,71%, a 47.545 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500
, che termina la giornata a 6.875 punti.
Su di giri il Nasdaq 100
(+1,83%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100
(+1,49%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+2,30%), informatica
(+2,02%) e beni di consumo secondari
(+1,53%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+2,81%), Apple
(+2,26%), IBM
(+1,83%) e Microsoft
(+1,51%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Wal-Mart
, che ha terminato le contrattazioni a -1,60%.
Tentenna Nike
, con un modesto ribasso dello 0,75%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Qualcomm
(+11,09%), Keurig Dr Pepper
(+7,68%), MercadoLibre
(+5,61%) e Marvell Technology
(+5,43%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Roper Technologies
, che ha chiuso a -3,15%.
Scivola Workday
, con un netto svantaggio dell'1,58%.
Giornata fiacca per Baker Hughes Company
, che segna un calo dell'1,48%.
In rosso O'Reilly Automotive
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.