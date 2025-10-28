Wall Street chiude in positivo, volano ancora i titoli dei chip e dell'IA

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,71%, a 47.545 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 6.875 punti.Su di giri il(+1,83%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,49%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,30%),(+2,02%) e(+1,53%).del Dow Jones,(+2,81%),(+2,26%),(+1,83%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,60%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.(+11,09%),(+7,68%),(+5,61%) e(+5,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,48%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.