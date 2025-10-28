Milano 27-ott
42.912 0,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 0,00%
Francoforte 27-ott
24.309 0,00%

Commento, Finanza
Wall Street chiude in positivo, volano ancora i titoli dei chip e dell'IA
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,71%, a 47.545 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500, che termina la giornata a 6.875 punti.

Su di giri il Nasdaq 100 (+1,83%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100 (+1,49%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+2,30%), informatica (+2,02%) e beni di consumo secondari (+1,53%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+2,81%), Apple (+2,26%), IBM (+1,83%) e Microsoft (+1,51%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Wal-Mart, che ha terminato le contrattazioni a -1,60%.

Tentenna Nike, con un modesto ribasso dello 0,75%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Qualcomm (+11,09%), Keurig Dr Pepper (+7,68%), MercadoLibre (+5,61%) e Marvell Technology (+5,43%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Roper Technologies, che ha chiuso a -3,15%.

Scivola Workday, con un netto svantaggio dell'1,58%.

Giornata fiacca per Baker Hughes Company, che segna un calo dell'1,48%.

In rosso O'Reilly Automotive, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.
