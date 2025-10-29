Milano 28-ott
43.129 0,00%
Nasdaq 28-ott
26.012 0,00%
Dow Jones 28-ott
47.706 +0,34%
Londra 28-ott
9.697 0,00%
Francoforte 28-ott
24.279 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 29 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 29 ottobre 2025
(Teleborsa) -
Mercoledì 29/10/2025
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,5 punti; preced. 35,3 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 1,78 Mld Euro)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,69 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,3%)
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)
15:00 USA: Vendita case in corso (preced. 74,7 punti)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -400K barili; preced. -961K barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```