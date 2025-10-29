Appuntamenti macroeconomici del 29 ottobre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 29/10/2025
06:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 35,5 punti; preced. 35,3 punti)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
09:00 Spagna
: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale extra UE (preced. 1,78 Mld Euro)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (preced. 1,69 Mld £)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%)
12:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,3%)
15:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)
15:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 74,7 punti)
15:30 USA
15:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso -400K barili; preced. -961K barili)