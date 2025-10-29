Asia corre con l'euforia sui tech e la Fed. Resta indietroSidney

Tokyo

(Teleborsa) - Ottima giornata per i mercati asiatici, che traggono spunto dall'ennesimae dallache ha investito il settore tecnologico, soprattutto quello legato all'. Concorre a spingere i Listini dell'Estremo Orente anche l'attesa di unda parte della, che sarà annunciato questa sera.Sessione euforica per, con ilche mostra un balzo del 2,22%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Chiusa per festività la piazza di, mentre è su di giri(+1,83%).Guadagni frazionali per(+0,31%). Resta in disparte solo(-0,83%), dopo chedell'1,3% nel trimestre, attestando la media all'1% ed il tasso annualizzato al 3%, ben oltre le aspettative. Il dato ha raffreddato le attese pèer possibili interventi da parte della Reserve Bank of Australia a novembre.Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,2%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,18%.Il rendimento dell'scambia 1,65%, mentre il rendimento per ilè pari 1,76%.