Asia corre con l'euforia sui tech e la Fed. Resta indietroSidney

(Teleborsa) - Ottima giornata per i mercati asiatici, che traggono spunto dall'ennesima chiusura sui record di Wall Street e dalla pioggia di acquisti che ha investito il settore tecnologico, soprattutto quello legato all'intelligenza artificiale. Concorre a spingere i Listini dell'Estremo Orente anche l'attesa di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, che sarà annunciato questa sera.

Sessione euforica per Tokyo, con il Nikkei 225 che mostra un balzo del 2,22%; sulla stessa linea, performance positiva per Shenzhen, che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Chiusa per festività la piazza di Hong Kong, mentre è su di giri Seul (+1,83%).

Guadagni frazionali per Mumbai (+0,31%). Resta in disparte solo Sydney (-0,83%), dopo che l'inflazione australiana è cresciuta più delle attese dell'1,3% nel trimestre, attestando la media all'1% ed il tasso annualizzato al 3%, ben oltre le aspettative. Il dato ha raffreddato le attese pèer possibili interventi da parte della Reserve Bank of Australia a novembre.

Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,2%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,18%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,65%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,76%.

