Asia corre con l'euforia sui tech e la Fed. Resta indietroSidney

(Teleborsa) - Ottima giornata per i mercati asiatici, che traggono spunto dall'ennesima chiusura sui record di Wall Street
e dalla pioggia di acquisti
che ha investito il settore tecnologico, soprattutto quello legato all'intelligenza artificiale
. Concorre a spingere i Listini dell'Estremo Orente anche l'attesa di un taglio dei tassi
da parte della Federal Reserve
, che sarà annunciato questa sera.
Sessione euforica per Tokyo
, con il Nikkei 225
che mostra un balzo del 2,22%; sulla stessa linea, performance positiva per Shenzhen
, che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Chiusa per festività la piazza di Hong Kong
, mentre è su di giri Seul
(+1,83%).
Guadagni frazionali per Mumbai
(+0,31%). Resta in disparte solo Sydney
(-0,83%), dopo che l'inflazione australiana è cresciuta più delle attese
dell'1,3% nel trimestre, attestando la media all'1% ed il tasso annualizzato al 3%, ben oltre le aspettative. Il dato ha raffreddato le attese pèer possibili interventi da parte della Reserve Bank of Australia a novembre.
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,2%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,18%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,65%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,76%.