Bending Spoons acquisisce AOL da Yahoo dopo un finanziamento da 2,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La società tecnologica Bending Spoons
ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione
di AOL
da Yahoo
, in un’operazione che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, subordinata alle consuete approvazioni normative.
Fondata come uno dei marchi più iconici dell’era Internet, AOL conta oggi circa 8 milioni di utenti attivi al giorno
e 30 milioni al mese
, posizionandosi tra i dieci provider di posta elettronica più utilizzati al mondo. "AOL è un’azienda in salute, con un potenziale inespresso. Investiremo in modo significativo per farla prosperare", ha dichiarato Luca Ferrari
, CEO e cofondatore di Bending Spoons, sottolineando la strategia di lungo periodo del gruppo, che "non ha mai venduto una società acquisita".Jim Lanzone
, CEO di Yahoo, ha spiegato che la cessione permetterà all’azienda "di concentrarsi sulle roadmap ambiziose dei propri prodotti principali", mentre AOL “continuerà a crescere sotto la nuova proprietà”.
Per finanziare l’operazione e future acquisizioni, Bending Spoons ha completato un pacchetto di finanziamento
del debito da 2,8 miliardi di dollari
, strutturato con Term Loan A e B e una Revolving Credit Facility, forniti da un consorzio di primarie banche internazionali, tra cui Goldman Sachs, J.P. Morgan, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, UniCredit e Intesa Sanpaolo.
L’acquisizione di AOL segue l’annuncio, lo scorso mese, dell’accordo per l’acquisto di Vimeo
, previsto per il quarto trimestre 2025. Entrambe le mosse consolidano la strategia di espansione globale di Bending Spoons, che punta a costruire un portafoglio diversificato
di asset digitali
e media
sotto una gestione a lungo termine.