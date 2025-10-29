Milano 17:35
Bending Spoons acquisisce AOL da Yahoo dopo un finanziamento da 2,8 miliardi di dollari

Economia
(Teleborsa) - La società tecnologica Bending Spoons ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di AOL da Yahoo, in un’operazione che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, subordinata alle consuete approvazioni normative.

Fondata come uno dei marchi più iconici dell’era Internet, AOL conta oggi circa 8 milioni di utenti attivi al giorno e 30 milioni al mese, posizionandosi tra i dieci provider di posta elettronica più utilizzati al mondo. "AOL è un’azienda in salute, con un potenziale inespresso. Investiremo in modo significativo per farla prosperare", ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e cofondatore di Bending Spoons, sottolineando la strategia di lungo periodo del gruppo, che "non ha mai venduto una società acquisita".

Jim Lanzone, CEO di Yahoo, ha spiegato che la cessione permetterà all’azienda "di concentrarsi sulle roadmap ambiziose dei propri prodotti principali", mentre AOL “continuerà a crescere sotto la nuova proprietà”.

Per finanziare l’operazione e future acquisizioni, Bending Spoons ha completato un pacchetto di finanziamento del debito da 2,8 miliardi di dollari, strutturato con Term Loan A e B e una Revolving Credit Facility, forniti da un consorzio di primarie banche internazionali, tra cui Goldman Sachs, J.P. Morgan, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, UniCredit e Intesa Sanpaolo.

L’acquisizione di AOL segue l’annuncio, lo scorso mese, dell’accordo per l’acquisto di Vimeo, previsto per il quarto trimestre 2025. Entrambe le mosse consolidano la strategia di espansione globale di Bending Spoons, che punta a costruire un portafoglio diversificato di asset digitali e media sotto una gestione a lungo termine.
