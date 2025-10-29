Boeing: ricavi in crescita ma pesano i ritardi del 777X, perdita per azione oltre le attese

Boeing

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre del 2025 conpari a, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente e superiori alle attese di Wall Street, che stimavano 22,3 miliardi. L’aumento è stato trainato da una maggiore attività operativa e da volumi più elevati nelle consegne di aerei commerciali. Tuttavia, il trimestre si è chiuso con unadie una perdita core rettificata di 7,47 dollari, superiore alle stime degli analisti che prevedevano una perdita di 4,92 dollari per azione.Il risultato negativo riflette una maxi rettifica dalegata al, che ha inciso per 6,45 dollari sulla perdita per azione. Il nuovo ritardo nelle consegne dell’aereo di punta, ora attese per l’inizio del 2027, ha alimentato la delusione degli investitori. “Siamo delusi dal rinvio del 777X, ma il velivolo continua a performare bene nei test di volo. Restiamo concentrati sul completamento dei programmi di sviluppo e sulla stabilizzazione delle nostre operazioni in modo da recuperare pienamentele performance della nostra azienda e riottenere la fiducia di tutti i nostri stakeholder", ha dichiarato il CEONonostante le difficoltà, Boeing ha registrato undie undi, segnando un progresso rispetto all’anno precedente. Lacomplessiva si mantiene solida a 23 miliardi di dollari, con linee di credito non utilizzate per ulteriori 10 miliardi.Sul, la società ha confermato la stabilizzazione del ritmo di costruzione dela 38 velivoli al mese, con l’autorizzazione della FAA ad aumentare la produzione a 42 unità.