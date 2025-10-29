Borsa New York aggiorna record su spinta AI

(Teleborsa) - Seconda giornata positiva per Wall Street, che continua ad aggiornare i massimi storici, pur con progressi appena frazionali. A sostenere il rally del mercato contribuiscono i titoli tecnologici, in particolar modo quelli legati all'intelligenza artificiale, dopo la notizia del lancio di nuovi chip AI da parte di Qualcomm
, che farà concorrenza a Nvidia
. Da segnalare anche la nuova fiammata di Apple
che ha portato le quotazioni oltre i 4.000 miliardi di capitalizzazione.
La giornata chiude con il il Dow Jones
che sale dello 0,34% a 47.706 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.891 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,74%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,68%).
Nell'S&P 500, buona la performance del comparto informatica
. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti utilities
(-1,66%), energia
(-1,05%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,95%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Sherwin Williams
(+5,47%), Nvidia
(+4,98%), Microsoft
(+2,00%) e Cisco Systems
(+1,72%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Johnson & Johnson
, che ha chiuso a -1,77%.
Sotto pressione Nike
, che accusa un calo dell'1,69%.
Si muove sotto la parità Wal-Mart
, evidenziando un decremento dell'1,24%.
Contrazione moderata per McDonald's
, che soffre un calo dell'1,16%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Regeneron Pharmaceuticals
(+11,82%), Intel
(+5,03%), Nvidia
(+4,98%) e Paypal
(+3,92%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su NXP Semiconductors
, che ha chiuso a -3,88%.
Scivola MicroStrategy Incorporated
, con un netto svantaggio del 3,72%.
In rosso Trade Desk
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,62%.
Spicca la prestazione negativa di Qualcomm
, che scende del 3,54%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Mercoledì 29/10/2025
15:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)
15:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -961K barili) Venerdì 31/10/2025
14:45 USA
: PMI Chicago (atteso 42 punti; preced. 40,6 punti) Martedì 04/11/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale.