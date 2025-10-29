Borsa New York aggiorna record su spinta AI

Qualcomm

(Teleborsa) - Seconda giornata positiva per Wall Street, che continua ad aggiornare i massimi storici, pur con progressi appena frazionali. A sostenere il rally del mercato contribuiscono i titoli tecnologici, in particolar modo quelli legati all'intelligenza artificiale, dopo la notizia del lancio di nuovi chip AI da parte di, che farà concorrenza a. Da segnalare anche la nuova fiammata diche ha portato le quotazioni oltre i 4.000 miliardi di capitalizzazione.La giornata chiude con il ilche sale dello 0,34% a 47.706 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.891 punti. Buona la prestazione del(+0,74%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,68%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,66%),(-1,05%) e(-0,95%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,47%),(+4,98%),(+2,00%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,77%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,24%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,16%.(+11,82%),(+5,03%),(+4,98%) e(+3,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,88%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,54%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -961K barili)14:45: PMI Chicago (atteso 42 punti; preced. 40,6 punti)14:30: Bilancia commerciale.