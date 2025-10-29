Milano 15:35
43.203 +0,17%
Nasdaq 15:35
26.163 +0,58%
Dow Jones 15:35
47.942 +0,49%
Londra 15:35
9.748 +0,53%
Francoforte 15:35
24.185 -0,39%

Borsa New York aggiorna record su spinta AI

Finanza
(Teleborsa) - Seconda giornata positiva per Wall Street, che continua ad aggiornare i massimi storici, pur con progressi appena frazionali. A sostenere il rally del mercato contribuiscono i titoli tecnologici, in particolar modo quelli legati all'intelligenza artificiale, dopo la notizia del lancio di nuovi chip AI da parte di Qualcomm, che farà concorrenza a Nvidia . Da segnalare anche la nuova fiammata di Apple che ha portato le quotazioni oltre i 4.000 miliardi di capitalizzazione.

La giornata chiude con il il Dow Jones che sale dello 0,34% a 47.706 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.891 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,74%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,68%).

Nell'S&P 500, buona la performance del comparto informatica. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti utilities (-1,66%), energia (-1,05%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,95%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Sherwin Williams (+5,47%), Nvidia (+4,98%), Microsoft (+2,00%) e Cisco Systems (+1,72%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Johnson & Johnson, che ha chiuso a -1,77%.

Sotto pressione Nike, che accusa un calo dell'1,69%.

Si muove sotto la parità Wal-Mart, evidenziando un decremento dell'1,24%.

Contrazione moderata per McDonald's, che soffre un calo dell'1,16%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Regeneron Pharmaceuticals (+11,82%), Intel (+5,03%), Nvidia (+4,98%) e Paypal (+3,92%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su NXP Semiconductors, che ha chiuso a -3,88%.

Scivola MicroStrategy Incorporated, con un netto svantaggio del 3,72%.

In rosso Trade Desk, che evidenzia un deciso ribasso del 3,62%.

Spicca la prestazione negativa di Qualcomm, che scende del 3,54%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Mercoledì 29/10/2025
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -961K barili)

Venerdì 31/10/2025
14:45 USA: PMI Chicago (atteso 42 punti; preced. 40,6 punti)

Martedì 04/11/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale.
