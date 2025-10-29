Caterpillar, trimestre sopra le attese: energia e AI spingono i ricavi a 17,6 miliardi di dollari

Caterpillar

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati del terzo trimestre 2025, registrando una crescita solida dei ricavi e confermando la resilienza della domanda nei principali segmenti di business. Il colosso statunitense delle macchine industriali ha realizzato vendite e ricavi per, in aumento del 10% rispetto ai 16,1 miliardi dello stesso periodo del 2024 e superiori alle attese degli analisti, grazie soprattutto all’aumento dei volumi di vendita verso gli utenti finali.“Le solide performance del nostro team hanno generato risultati forti, sostenuti da una domanda resiliente e da una disciplina esecutiva nei nostri tre principali segmenti,” ha dichiarato il CEO, aggiungendo che il crescentee l’posizionano la società per una crescita profittevole di lungo periodo.Spicca in particolare la performance nelle vendite registrata dallache fa segnare un +17% nei ricavi, superando le sue divisioni più tradizionali, cioè quelle che forniscono macchinari pesanti per l'industria mineraria e le costruzioni. L'azienda texana si sta infatti affermando come uno dei principali fornitori di apparecchiature per la, tra cui, sfruttando la crescente domanda da parte dei data center di intelligenza artificiale proprio di questi macchinari.L’del trimestre si è attestato al 17,3% rispetto al 19,5% di un anno fa, mentre il margine operativo rettificato è stato del 17,5% contro il 20% del terzo trimestre 2024. L’è stato pari a 4,88 dollari (4,95 dollari su base rettificata), rispetto ai 5,06 dollari dello stesso trimestre del 2024, comunque superiore alle attese. Il calo riflette un aumento del tasso fiscale effettivo globale stimato al 24% e un onere fiscale straordinario.Ildel gruppo è stato di 3,7 miliardi di dollari, mentre la liquidità complessiva al termine del trimestre ammontava a 7,5 miliardi. Nel periodo, Caterpillar ha destinato 0,7 miliardi ai dividendi e 0,4 miliardi al riacquisto di azioni proprie.