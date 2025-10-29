Officina Stellare, deposito progetto fusione di Global Aerospace Technologies Group

(Teleborsa) - Con riferimento all’avvio del processo di integrazione strategica
tra Officina Stellare
(“Officina Stellare”, “OS”, o la “Società Incorporante”) e Global Aerospace Technologies Group (“GATG” e, congiuntamente a OS, le “Società” o le “Società Partecipanti alla Fusione”), le Società comunicano l’avvenuto deposito
presso la sede sociale di ciascuna di esse del progetto di fusione
relativo alla fusione per incorporazione di GATG in OS
(la “Fusione”), corredato del nuovo statuto sociale della Società Incorporante (il “Progetto di Fusione”).
Il rapporto di cambio stabilito dai Cda delle Società Partecipanti alla Fusione è pari - nell’ipotesi c.d. fully diluted - a 2,187 azioni OS per ogni azione GATG (il “Rapporto di Cambio”). A tal riguardo la società precisa che, ai fini della determinazione dei rispettivi valori economici delle Società Partecipanti alla Fusione, il Cda di OS si è avvalso di un primario advisor finanziario che ha reso apposita fairness opinion
circa la congruità del Rapporto di Cambio
.
Nell’ambito di tale fairness opinion, l’advisor finanziario ha altresì individuato:
- per OS
, un intervallo di equity value fully diluted ricompreso tra 108,6 e 113,1 milioni;
- per GATG
, un intervallo di equity value fully diluted ricompreso tra 185,7 e 202,0 milioni.
È stato identificato per OS un equity value fully diluted di 110,9 milioni e per GATG un equity value fully diluted di 190,5 milioni. Tali valori sono stati calcolati su base stand-alone
, senza quindi includere le sinergie commerciali, industriali e tecnologiche attese dalla combinazione delle due Società. Il Rapporto di Cambio si colloca all’interno dell’intervallo di congruità individuato dall’advisor, ricompreso tra 2,176 e 2,274 azioni OS per ogni azione GATG.
Si prevede che, ad esito del perfezionamento della Fusione, Global Aerospace Technologies Investments
socio di maggioranza di GATG (l’“Investitore”), divenga il socio titolare della maggioranza del capitale sociale di OS, con una partecipazione pari a circa il 57,5%
, gli Azionisti Rilevanti
detengano complessivamente una partecipazione pari a circa il 25,4%
e circa il 17,1% sia
costituito da flottante
; tali partecipazioni tengono conto degli Aumenti di Capitale GATG, che saranno sottoscritti prevalentemente dall’Investitore.
Si ricorda inoltre che GATG detiene il 100% di Global Aerospace Technologies
, la quale, a sua volta detiene il 100% di Logic
. Pertanto, l’attività di GATG si sostanzia nelle attività condotte dalla società partecipata Global Aerospace Technologies e dal gruppo facente capo a Logic, un gruppo leader nella progettazione e produzione di sistemi elettronici ed elettromeccanici avanzati per l’industria aerospaziale.
Con riferimento, infine, all’operazione di acquisizione da parte di GATG di parte delle attività condotte da Sitep Italia
(“Sitep”) – società operativa nel campo della produzione di sistemi elettronici per il settore di difesa navale – OS precisa che il prezzo di acquisto dell’azienda attualmente condotta da Sitep, corrisposto da GATG prima della stipula dell’atto di Fusione ovvero dalla combined entity successivamente alla stipula del predetto atto, sarà finanziato mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dagli Aumenti di Capitale GATG
. I ricavi delle vendite e prestazioni e il valore della produzione di Sitep dell'anno 2024 sono stati pari rispettivamente a 13,0 milioni e 12,7 milioni; l'organico medio di Sitep per l'anno 2024 è stato pari a 87 dipendenti.