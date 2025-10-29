Milano 12:26
Risparmio gestito, raccolta stabile a settembre ma il patrimonio continua a crescere
(Teleborsa) - Il mercato italiano del risparmio gestito ha chiuso il mese di settembre con un patrimonio di 2.585 miliardi di euro, in aumento dai 2.565 mld euro del mese precedente. È quanto emerge dalla stima preliminare dell’Ufficio Studi di Assogestioni, in base alla quale l’effetto performance è stato dello 0,8%.

La raccolta netta provvisoria è stata pari a -905 milioni nel complesso, con i fondi aperti che hanno registrato 804 milioni di deflussi, nonostante i 681 milioni di nuovi capitali confluiti nei prodotti obbligazionari. Nel mese i fondi chiusi hanno realizzato una raccolta netta positiva di 441 milioni.

Infine, nel mese in oggetto le gestioni retail hanno attratto 91 milioni, mentre da quelle istituzionali sono fuoriusciti 633 milioni, per un bilancio provvisorio finale di -542 milioni di raccolta netta per le gestioni di portafoglio.
