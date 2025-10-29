Milano 15:50
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 24 ottobre

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 24 ottobre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 24 ottobre su base settimanale (WoW) -6,86 Mln barili, in calo rispetto al precedente -961K barili (la previsione era -900K barili).
