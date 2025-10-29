Triboo, ok dell'assemblea a riduzione del capitale sociale per perdite e annullamento azioni proprie

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria degli azionisti di Triboo
ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 28.740.210 a Euro 13.865.048
, per perdite risultanti dalla situazione patrimoniale chiusa al 30 giugno 2025, ai sensi dell’art. 2446 del Codice civile.
Inoltre l'assemblea ha deliberato di annullare 917.362 azioni proprie
detenute in portafoglio, senza riduzione dell’ammontare del capitale sociale, con conseguente adeguamento del numero complessivo delle azioni in circolazione.
A seguito delle suddette deliberazioni, il capitale sociale della Società risulta fissato in Euro 13.865.048, suddiviso in 27.822.848 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.