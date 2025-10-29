USA, scorte petrolio settimanali scendono più delle attese

(Teleborsa) - Sono scese più del previsto leinnell'ultima settimana. L', la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 24 ottobre 2025, sono diminuiti di circa, contro attese per un calo di 0,9 milioni.Glihanno registrato un calo di 3,36 MBG, arrivando a 112,2 MBG, mentre lehanno registrato una riduzione di 5,9 milioni di barili a quota 210,7 MBG.Lesono aumentate di 0,5 milioni a 409,1 MBG.