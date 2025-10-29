USA, scorte petrolio settimanali scendono più delle attese

(Teleborsa) - Sono scese più del previsto le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA
, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 24 ottobre 2025, sono diminuiti di circa 6,9 milione di barili
a 416 MBG
, contro attese per un calo di 0,9 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un calo di 3,36 MBG, arrivando a 112,2 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una riduzione di 5,9 milioni di barili a quota 210,7 MBG.
Le riserve strategiche di petrolio
sono aumentate di 0,5 milioni a 409,1 MBG.