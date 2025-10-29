Milano 17:03
USA, scorte petrolio settimanali scendono più delle attese

(Teleborsa) - Sono scese più del previsto le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 24 ottobre 2025, sono diminuiti di circa 6,9 milione di barili a 416 MBG, contro attese per un calo di 0,9 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 3,36 MBG, arrivando a 112,2 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una riduzione di 5,9 milioni di barili a quota 210,7 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,5 milioni a 409,1 MBG.
