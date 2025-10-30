BasicNet, nei 9M25 vendite aggregate +7,3% e fatturato consolidato +2,5%

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025 le vendite aggregate
dei prodotti recanti i marchi del Gruppo BasicNet
, sviluppate nel Mondo dal Network, pari a 909,0 milioni di euro, risultano in crescita del 7,3%.
Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette ammontano a 668,1 milioni (623,6 milioni al 30 settembre 2024, +7,1%); la vendite dei licenziatari produttivi sono pari a 240,9 milioni (223,1 milioni al 30 settembre 2024, +8,0%).
Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette registrano una crescita del 13,2% in Europa, regione che rappresenta circa l’80,8% delle vendite aggregate, mentre le altre regioni continuano a registrare un rallentamento.
Il fatturato consolidato
è pari a 303,4 milioni (296,0 milioni al 30 settembre 2024, +2,5%), e include royalties dai licenziatari commerciali e produttivi per 49,9 milioni (44,4 milioni al 30 settembre 2024, +12,4%); vendite dirette per 252,7 milioni (250,5 milioni nel 2024, +0,9%).
La società ha inoltre fornito i dati di EBITDA ed EBIT pro forma, che escludono gli effetti economici di oneri non ricorrenti legati alla chiusura di rapporti commerciali o al settlement di contenziosi di varia natura (pari a circa 2,3 milioni), nonché gli effetti straordinari derivanti dalla cessione di circa il 40% della partecipazione societaria in K-Way e, in particolare, i relativi costi (pari a 18,8 milioni). La plusvalenza derivante dalla vendita, provvisoriamente pari a 140,1 milioni, è rilevabile esclusivamente nel bilancio separato di BasicNet.
L'EBITDA pro forma
si attesta a 39,8 milioni, in calo rispetto a 40,6 milioni al 30 settembre 2024. L'EBIT pro forma
ammonta a 23,4 milioni, in diminuzione rispetto a 26,9 milioni nei primi nove mesi del 2024), dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 7,7 milioni e ammortamenti dei diritti d’uso per 8,7 milioni, in crescita per le nuove aperture (11 punti vendita diretti), nell’ambito dello sviluppo del settore retail.
La posizione finanziaria netta verso banche
, inclusiva degli effetti della vendita della partecipazione in K-Way, si azzera sostanzialmente, migliorando rispetto ai 90,8 milioni negativi del 31 dicembre 2024.
La posizione finanziaria netta passa
dai -142,0 milioni al 31 dicembre 2024 ai -61,0 milioni al 30 settembre 2025.
Nell’esercizio sono stati pagati dividendi
per 7,4 milioni, acquistate azioni proprie
per 9,8 milioni ed è stato estinto anticipatamente
il mutuo fondiario acceso in capo al BasicVillage. Il Debt/Equity Ratio passa dallo 0,83 del dicembre 2024 allo 0,19 del 30 settembre 2025.