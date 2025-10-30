Eurolistini deboli. Focus su decisione BCE e Lagarde

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, nel giorno in cui lasi esprimerà sui tassi di interesse di Eurolandia. Il focus degli investitori non è tanto concentrato sulla decisione dei tassi, quanto piuttosto sugli eventuali segnali di un possibile cambiamento rispetto all'attuale posizione di tassi fermi che arriveranno dalla conferenza stampa della presidente, Lagarde.Ieri, laha tagliato come previsto il costo del denaro, lasciando tra gli investitori i dubbi sulle prossime mosse. Stamane si è espressa anche lache ha lasciato invariati i tassi d'interesse, in linea con le attese, e ha alzato la sua previsione sul PIL 2025.Nel frattempo, prosegue lada una sponda all'altra dell'Atlantico. A Piazza Affari, sotto la lente i conti giù diffusi di Stellantis, Prysmian, Italgas (svelato anche il piano strategico) e Tenaris. Negli USA, dopo la chiusura di Wall Street, hanno annunciato la trimestrale Alphabet, Meta e Microsoft. Oggi sono attesi i numeri di Amazon ed Apple.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,159. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,23%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 59,85 dollari per barile, con un calo dell'1,05%.Sulla parità lo, che rimane a quota +83 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,42%.resta vicino alla parità(-0,19%), fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,87%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,80% sul, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 45.519 punti, ritracciando dello 0,77%.di Milano, troviamo(+11,99%),(+3,38%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,34%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,17%),(+1,72%),(+1,46%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,93%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%.