Microsoft batte le attese grazie al boom del cloud, ma pesa l'aumento delle spese per l'AI

(Teleborsa) -ha superato le aspettative degli analisti nel suo primo trimestre fiscale, grazie alla continua espansione del business cloud, ma il titolo è sceso di quasi il 4% nelle contrattazioni after-hours dopo che la direttrice finanziariaha annunciato un’accelerazione dellein conto capitale per il nuovo esercizio.L’si è attestato a 3,72 dollari, sopra i 3,67 dollari stimati, mentre ihanno raggiunto, oltre i 75,33 miliardi previsti. Lesono cresciute del 18% rispetto ai 65,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. L’è salito a 27,7 miliardi da 24,67 miliardi, pari a 3,30 dollari per azione, nonostante un impatto negativo di 3,1 miliardi dovuto agli investimenti in OpenAI.La divisione, che include Azure, ha registrato ricavi per 30,9 miliardi, in aumento del 28% e sopra le stime di StreetAccount (30,25 miliardi). Il business Azure ha messo a segno una crescita del 40%, superando il +38,2% atteso, confermandosi come principale motore della crescita aziendale nell’era dell’intelligenza artificiale.Per il, Microsoft prevede ricavi compresi tra 79,5 e 80,6 miliardi di dollari, in linea con le attese del mercato, e una crescita di Azure del 37% a cambi costanti. Tuttavia, gli investitori hanno guardato con attenzione ai: ildel trimestre ha raggiunto 34,9 miliardi, oltre i 30 miliardi previsti, e Hood ha indicato che il tasso di crescita delle spese in capitale sarà più elevato nel 2026 rispetto al 2025.Le altrehanno registrato risultati sopra le previsioni: Productivity and Business Processes (Office e LinkedIn) ha toccato 33 miliardi di ricavi, mentre More Personal Computing (Windows, pubblicità e gaming) è cresciuta del 4% a 13,8 miliardi.Nonostante undei servizi Azure e 365, le azioni Microsoft restano in rialzo del 28% da inizio anno, sostenute dall’entusiasmo per lee dalla stretta collaborazione con