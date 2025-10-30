Milano 29-ott
Microsoft batte le attese grazie al boom del cloud, ma pesa l'aumento delle spese per l'AI
(Teleborsa) - Microsoft ha superato le aspettative degli analisti nel suo primo trimestre fiscale, grazie alla continua espansione del business cloud Azure, ma il titolo è sceso di quasi il 4% nelle contrattazioni after-hours dopo che la direttrice finanziaria Amy Hood ha annunciato un’accelerazione delle spese in conto capitale per il nuovo esercizio.

L’utile per azione si è attestato a 3,72 dollari, sopra i 3,67 dollari stimati, mentre i ricavi hanno raggiunto 77,67 miliardi, oltre i 75,33 miliardi previsti. Le entrate sono cresciute del 18% rispetto ai 65,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto è salito a 27,7 miliardi da 24,67 miliardi, pari a 3,30 dollari per azione, nonostante un impatto negativo di 3,1 miliardi dovuto agli investimenti in OpenAI.

La divisione Intelligent Cloud, che include Azure, ha registrato ricavi per 30,9 miliardi, in aumento del 28% e sopra le stime di StreetAccount (30,25 miliardi). Il business Azure ha messo a segno una crescita del 40%, superando il +38,2% atteso, confermandosi come principale motore della crescita aziendale nell’era dell’intelligenza artificiale.

Per il secondo trimestre fiscale, Microsoft prevede ricavi compresi tra 79,5 e 80,6 miliardi di dollari, in linea con le attese del mercato, e una crescita di Azure del 37% a cambi costanti. Tuttavia, gli investitori hanno guardato con attenzione ai piani di spesa: il capex del trimestre ha raggiunto 34,9 miliardi, oltre i 30 miliardi previsti, e Hood ha indicato che il tasso di crescita delle spese in capitale sarà più elevato nel 2026 rispetto al 2025.

Le altre divisioni hanno registrato risultati sopra le previsioni: Productivity and Business Processes (Office e LinkedIn) ha toccato 33 miliardi di ricavi, mentre More Personal Computing (Windows, pubblicità e gaming) è cresciuta del 4% a 13,8 miliardi.

Nonostante un blackout temporaneo dei servizi Azure e 365, le azioni Microsoft restano in rialzo del 28% da inizio anno, sostenute dall’entusiasmo per le iniziative AI e dalla stretta collaborazione con OpenAI.
