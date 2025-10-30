Scuter debutta a Milano: i tre ruote elettrici arancioni portano mobilità smart

(Teleborsa) - Arancioni per farsi notare, agili, stabili
, i tre ruote cabinati di Scuter
, pensati per la mobilità urbana individuale, sono già in giro per Milano con un look e driver a tema Halloween
. Il nuovo servizio in città apre ai cittadini il prossimo 7 novembre con i primi mezzi ad uso condiviso
di una flotta che raggiungerà le 200 unità in alcune settimane, e per i primi 2000 clienti che si aggiudicano lo "scherzetto", cioè una banconota-voucher distribuita con le caramelle
, è un bel vantaggio economico: "per il lancio del nostro servizio regaliamo ai milanesi bonus mobilità per un valore di 50.000 euro per provare questo innovativo mezzo
progettato per rendere lo sharing urbano finalmente efficace, comodo e sicuro", spiega Gianmarco Carnovale co-fondatore di Scuter e CEO.
Le preziose "banconote" sono state distribuite alla Stazione Centrale, in Duomo e San Babila, sui Navigli e di fronte alle Università da alcuni rider– Scuter muniti – in costume da Halloween. Quello della mobilità urbana è certo uno dei problemi del nuovo millennio
: strade sempre più condivise e rese strette da traffico in aumento, parcheggi introvabili, costi del carburante in crescita, spreco di tempo e soldi, inquinamento. Scuter è la risposta per i cittadini e parte da Milano.
Il veicolo progettato da Scuter,
con una filiera produttiva tutta Italiana, è un ciclomotore a tre ruote elettrico,
con un’autonomia di 100 km, batterie che vengono sostituite di notte per non lasciare mai a piedi i clienti,
ha una copertura e una cintura di sicurezza che non richiedono l’uso del casco, ha una seduta comoda, uno spazio per piccoli bagagli, ma allo stesso tempo è snello e agile come un qualsiasi scooter e può accedere anche nelle zone con limitazioni del traffico: "Rispetto alla mobilità cittadina basata su auto private, Scuter libera il 98% di spazio urbano
. – conclude Carnovale - Con 10.000 mezzi previsti su strada a pieno regime, che occuperanno complessivamente lo spazio di un campo da calcio, potremmo far spostare 100.000 persone al giorno liberando quindi 500.000 metri quadrati di spazio urbano, circa l’equivalente di Parco Sempione e i Giardini Montanelli insieme, rendendo la città più piacevole da vivere, con una migliore viabilità".