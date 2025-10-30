Separazione delle carriere, Aiga: "Passo atteso e coerente. Pronti per il passaggio referendario"

(Teleborsa) - L'Associazione Italiana Giovani Avvocati
esprime apprezzamento per l'approvazione definitiva in Senato della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati,
voluta dal governo Meloni. La riforma sarà ora sottoposta a referendum confermativo, fase nella quale AIGA
– fa sapere l'Associazione in una nota – si renderà disponibile a iniziative di informazione e divulgazione, con l'obiettivo di far conoscere i contenuti del testo senza condizionare l'elettorato ma favorendo un confronto basato su elementi giuridici.
"In vista del prossimo referendum – afferma il presidente AIGA, Carlo Foglieni
– abbiamo elaborato un Manifesto in undici punti a favore del sì, con l'obiettivo di promuovere un dibattito tecnico, non politico, chiarendo le ragioni della nostra posizione".
Per AIGA
il testo licenziato dal Parlamento "mantiene l'unità della giurisdizione e non incide sull'autonomia e indipendenza dei magistrati, che vengono anzi riaffermate sul piano costituzionale. "La riforma – prosegue Foglieni
– conferma l'unicità dell'organo giudiziario e
ribadisce l'autonomia dei magistrati. Al tempo stesso determinerebbe una maggiore specializzazione degli uffici requirenti e di quelli giudicanti, con effetti positivi sull'organizzazione del lavoro, sulla razionalizzazione dei ruoli e sulla riduzione dei tempi dei
processi. Dunque, maggiore efficienza e benefici concreti per i cittadini". Secondo il presidente Foglieni, il principio di separazione delle carriere è coerente con i canoni del giusto processo e con la necessità di assicurare l'equidistanza delle parti davanti al giudice. "Siamo di fronte a un cambiamento di rilievo nel sistema giudiziario italiano – conclude il presidente AIGA
– che valorizza le norme sulla giurisdizione in linea con i principi costituzionali. Distinguere sul piano ordinamentale tra giudicante e requirente è funzionale a
garantire il pieno contraddittorio e la terzietà del giudice, rafforzando l'imparzialità quale presupposto naturale dell'equità del giudizio".AIGA,
nel periodo che condurrà al referendum, promuoverà momenti di approfondimento rivolti ai cittadini
, affinché il voto si fondi su una conoscenza effettiva dei contenuti della riforma e non su contrapposizioni ideologiche.