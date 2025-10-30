Soges Group, ricavi preconsuntivi 9M25 in crescita a doppia cifra a 20,3 milioni

Soges Group

(Teleborsa) - Al, i ricavi preconsuntivi disono pari a, in crescita del 55% rispetto a 131 milioni del pari periodo del 2024, e a fronte di un fatturato nell’intero esercizio 2024 pari a 16,7 milioni. Tale andamento riflette in particolare la realizzazione della, attraverso un’perfezionata tra la seconda metà del 2024 e il primo semestre 2025.In confronto al dato di settembre 2024, la Società haArt Atelier Dependance, Collezione Alfieri, Relais Villa Olmo, Hotel Malaspina e Meliá Venezia Lido. Per quest’ultima, aperta nel corso dell’estate 2025, i ricavi hanno contribuito solo marginalmente al risultato conseguito nei primi 9 mesi dell’anno in corso, mentre per l’Hotel Malaspina, la cui apertura è prevista entro fine anno, sono stati contabilizzati i costi preparatori senza ancora beneficiare dei relativi ricavi.Delle strutture già in portafoglio a settembre 2024, con ricavi in crescita o sostanzialmente stabili, solo Villa Agape ha registrato una contrazione più marcata di circa il 13% imputabile principalmente alla chiusura di 42 giorni per manutenzione straordinaria.Complessivamente, nei primi nove mesi dell’anno il portafoglio SOGES GROUP ha registrato unsuperiore al 86% e un ADR (Average Daily Rate) pari a circa 161 euro, a conferma del posizionamento di segmento delle strutture gestite e dei progressivi miglioramenti nella gestione della redditività per camera disponibile.Il mese diha mostrato un, sostenuto da una domanda stabile nelle principali destinazioni in cui opera la società. Anche il, operativo dalla scorsa estate, ha registrato risultati superiori alle attese, segnando un buon avvio della collaborazione con il brand internazionale., CEO di SOGES GROUP, ha così commentato: “Il 2025 è stato un anno di forte accelerazione, nel quale abbiamo attuato operazioni di ampliamento del portafoglio con strutture di rilievo come la Collezione Alfieri e il Meliá Venezia Lido — la nostra prima partnership con un brand internazionale — e consolidato la presenza di SOGES GROUP a Firenze con la prossima apertura dell’Hotel Malaspina. I benefici di questa intensa attività con cui abbiamo colto importanti opportunità di mercato e perseguito losviluppo alla base della strategia dichiarata ai nostri investitori in sede di quotazione in Borsa, non vengono ancora espressi dai risultati di periodo che risultano naturalmente influenzati dal timing di apertura delle nuove strutture. Questa crescita, unita alla maggiore visibilità derivante dalla quotazione, ci consente di, in cui le strutture acquisite entreranno progressivamente a regime, contribuendo in modo crescente ai ricavi e ai margini operativi. L’obiettivo è valorizzare appieno il portafoglio esistente e creare le condizioni per una nuova fase di sviluppo sostenibile a partire dal 2027”.