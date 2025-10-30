Milano 17:35
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 24 ottobre

USA, Stoccaggi gas nella settimana del 24 ottobre su base settimanale (WoW) 74 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 87 Mld piedi cubi (la previsione era 71 Mld piedi cubi).

