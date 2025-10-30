TIP, precisazioni su operazione di Bending Spoons

(Teleborsa) - Ieri, la società tecnologica Bending Spoons
ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di AOL
da Yahoo, in un’operazione che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, subordinata alle consuete approvazioni normative.
"In base alla valutazione riconosciuta nella transazione appena annunciata, la quota detenuta da TIP vale circa 300 milioni di euro
, valore che costituisce poco meno del 20% dell’attuale capitalizzazione di borsa di TIP, a fronte di un costo complessivo per l’investimento per tutte le azioni Bending Spoons che ha rappresentato meno dello 0,5% di quello che noi riteniamo sia un fair value degli asset di TIP ad oggi". Si legge in un comunicato di TIP - Tambuti Investment Partners
.
"Nel corso dell’attuale operazione, come in tutte le precedenti cessioni a terzi, ci è stato chiesto se avessimo voluto vendere una parte delle nostre azioni. Questa volta abbiamo accettato - per una minima parte, meno del 9% della nostra quota - non perché si sia convinti che la valutazione rappresenti un punto di arrivo, ma per dimostrare agli stakeholders di TIP che a volte, anche continuando a voler perseguire un modello di permanent capital, può valer la pena far concretamente vedere la realizzazione, seppur parziale, di un
investimento pluriennale", aggiunge la nota.
"L’introito dalla cessione di tali azioni è stato di circa 27 milioni di euro
, 20 volte il loro costo
, con una plusvalenza per TIP di oltre 25 milioni".
"Con le restanti azioni TIP continua a voler far parte della compagine azionaria e ove possibile della governance di Bending Spoons, di certo una delle più belle storie dell’industria tecnologica europea, dato che proseguirà ad aggregare con successo realtà internazionali complesse, confermando una qualità di visione, un coraggio, una lungimiranza e una capacità gestionale più unici che rari, di fatto essendo diventata un punto di riferimento del settore a livello mondiale".
"Tutto ciò ci rende estremamente fiduciosi che l’attuale valutazione possa nel futuro incrementarsi ulteriormente, anche in modo sostanziale", conclude la nota di TIP.